Roger Waters sagt Konzerte in Polen ab

Roger Waters wird nicht in Krakau auftreten: Der britische Musiker hat seine zwei für das kommende Frühjahr geplanten Konzerte in den polnischen Stadt abgesagt. Das berichteten polnische Medien am Samstag. Als möglichen Grund für die Absage nannten diese die Empörung vieler polnischer Bürger über Waters' Haltung zu Russlands Krieg gegen die Ukraine. Der ehemalige Pink-Floyd-Bassist äußerte sich nicht.

Lediglich die Krakauer Konzerthalle Tauron Arena, in der Roger Waters auftreten sollte, teilte mit, dass dessen Manager beschlossen habe, sich zurückzuziehen – "ohne Angabe von Gründen". Auch auf der Website von Waters' Tournee sind die ursprünglich für den 21. und 22. April geplanten Konzerte nicht mehr aufgeführt.

Umstrittene Aussagen zum Krieg in der Ukraine

Roger Waters war Anfang August mit umstrittenen Aussagen zum Krieg in der Ukraine aufgefallen. Dem US-Moderator Michael Smerconish sagte er in einem Interview, dass US-Präsident Joe Biden "das Feuer in der Ukraine" schüre, und weiter: "Das ist ein großes Verbrechen." Als Smerconish widersprach, erwiderte Waters, die USA würden die Dauer des Krieges verlängern. Wenn Biden wolle, wäre der Krieg "morgen beendet".

In einem Offenen Brief an die First Lady der Ukraine, Olena Zelenska, schreib Waters außerdem Anfang des Monats, dass "extreme Nationalisten" in der Ukraine schuld daran trägen, "Ihr Land auf den Weg in diesen desaströsen Krieg gebracht zu haben".

Beifall von Russland, Empörung in der Ukraine und Polen

Waters Aussagen brachten ihm lobende Worte von Russlands Ex-Präsident Dmitrij Medwedew ein, der auf der russischen Social-Media-Platform VKontakte schrieb: "Es gibt noch anständige Leute im Westen. Pink Floyd forever". Ukrainische Offizielle hingegen zeigten sich empört, etwa Kiews Botschafter in Österreich, der den Musiker nach Russland wünschte. Auch in Polen trafen die Aussagen von Waters auf Empörung, so sollte der Stadtrat von Krakau in der kommenden Woche darüber abstimmen, ob Waters zur Persona non grata erklärt werden solle angesichts seiner Haltung zum Krieg in der Ukraine.