25.03.2019, 15:36 Uhr

Röttenbacher Tänzerinnen dominieren Süddeutsche Meisterschaft

Die "Besenbinder" aus Röttenbach haben bei der Süddeutschen Meisterschaft im karnevalistischen Tanzsport in Hof drei Goldmedaillen geholt. Damit gewannen die Mädchen in der Altersklasse Ü15 in jeder Kategorie, in der sie angetreten sind.