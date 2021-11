Rod Stewart: Sieben Container für den Umzug seiner Modellbahn

Er soll sie mindestens so respektvoll wie die "Kronjuwelen" behandeln, verrieten Freunde. Jetzt äußerte sich Rod Stewart gegenüber dem britischen "Guardian" persönlich zu seiner Leidenschaft für seine Modelleisenbahn und lenkte die Aufmerksamkeit auf den spektakulären Umzug, den er im März in Auftrag gegeben hatte. Damals waren sieben Schiffscontainer nötig gewesen, um die riesige, fast dreißig Jahre alte Anlage von seiner Wahlheimat Los Angeles ins englische Essex zu transportieren. "Es ist eine Musterstadt nach dem Vorbild von New York und Chicago, an der ich 23 Jahre gebaut habe", so der Sänger. "Das Ding ist zwanzig Meter lang und acht Meter breit, größer als manche Häuser. Der Umzug nahm sieben Monate in Anspruch und war sehr kostspielig, aber das war es wert, denn es ist mein Lieblingshobby und ich arbeite täglich daran."

Der "Rolling Stone" spricht nicht mehr mit ihm

Grund für seine Begeisterung: Als Kind lebte er im Stadtteil Highgate im Norden von London, und aus seinem Fenster konnte er die Züge beobachten: "Ich habe mal gesagt, dass ich lieber auf dem Cover des Railway Modeller als vom Rolling Stone-Magazin sein würde, seitdem hat der Rolling Stone nie mehr mit mir gesprochen." Wie die Anlage aussieht, das zeigte Stewart bereits vor zwei Jahren der BBC. Einiges habe nach dem Transport völlig neu angefertigt werden müssen, da es sonst nicht möglich gewesen wäre, die Fantasiestadt vom Fleck zu bekommen.

Zu den Anekdoten, die der populäre Sänger jetzt zum Besten gab, gehört auch ein Weihnachtsgeschenk an seinen zeitweiligen Nachbarn Elton John. Stewart schickte ihm einen Mini-Kühlschrank, der auf Knopfdruck Champagner spendete. Das soll den Sänger in den siebziger Jahren rund 700 Euro gekostet haben, damals viel Geld. Elton John bedankte sich vielmals und machte ein Gegenpräsent: "Er schickte mir ein echtes Rembrandt-Gemälde, ich bin mir noch nie so knauserig vorgekommen. Er wird für mich in alle Ewigkeit der großzügigste Mensch auf Erden bleiben."

"Der einzige Widerstand kam von der BBC"

Die Fragen des "Guardian" konnten übrigens Leser stellen. Sie wollten wissen, welchen Song Rod Stewart zeitweise nicht mehr singen mochte ("Da Ya Think I'm Sexy"), wie lange er morgens im Bad braucht, um seine Haare zu föhnen ("Zwei Minuten"), welches Lied er gerne im Nachhinein interpretiert hätte ("That´s What Friends Are For") und ob er sich nach einem ruhmreichen Biopic analog zu "Bohemian Rhapsody" über Freddie Mercury oder "Rocket Man" über Elton John sehne ("Ich bete darum"). Zu seinen Vorbildern gehören übrigens Eddie Cochran, Otis Redding, Sam Cooke, Bobby Womack und David Ruffin. Mit Marc Bolan teilte er sich sogar seinen Friseur.

Und sehr ernsthaft dankte er einem schwulen Fragesteller, der sich von seinem gesellschaftskritischen Song "The Killing of Georgie" über den Mord an einem Homosexuellen in den Siebzigern tief bewegt zeigte. Dazu Stewart: "Der einzige Widerstand kam damals von der guten, alten BBC, aber die wehren sich gegen alles, was riskant ist."