Rocksänger Meat Loaf ist tot

Internationale Berühmtheit erlangte Meat Loaf, der mit bürgerlichem Namen Marvin Lee Aday hieß, vor allem durch sein Album "Bat out of Hell". In seiner sechs Jahrzehnte umfassenden Karriere verkaufte er weltweit über 100 Millionen Alben. Auch als Schauspieler war er sehr erfolgreich. In über 65 Kinofilmen spielte er mit, darunter "Fight Club", "Focus", "Rocky Horror Picture Show" and "Wayne’s World."

Meat Loafs Welthit: "I'd Do Anything for Love"

Nach seinem internationalen Durchbruch mit "Bat Out Of Hell" 1977 kam für Meat Loaf, dessen Künstlername auf Deutsch Hackbraten bedeutet, der Absturz: Der Sänger ruinierte sich auf einer Welttournee die Stimme und kämpfte danach mit Problemen wie Depressionen, Alkoholsucht und weniger erfolgreichen Nachfolge-Alben. Mit "Bat Out of Hell II: Back into Hell" (1993) und "Bat Out of Hell III: The Monster is Loose" (2006) schaffte er Comebacks. Zu einem seiner bekanntesten Lieder gehörte sein Welthit "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)".

Meat Loaf - So kam er zu seinem Künstlernamen

Geboren wurde Meat Loaf als Marvin Lee Aday in Dallas im US-Bundesstaat Texas. Wie er zu seinem Spitznamen kam, der auf Deutsch übersetzt Hackbraten heißt, erzählte er einmal in einem Interview: "Mein Vater nannte mich "Meat", weil ich als Baby so rot war. Auf der High-School wurde ich dann irgendwann von meiner Football-Mannschaft 'Meat Loaf' genannt."

Begin der musikalischen Karriere mit 20 Jahren

Im Alter von 20 Jahren begann die musikalische Karriere des Sängers mit der voluminösen Stimme, der auch eine Schauspielausbildung absolvierte. Er zog nach Los Angeles, sprach für Rollen in Musicals vor und sicherte sich Engagements in "Hair" und "The Rocky Horror Picture Show". Bei den Proben zu dem Musical "More Than You Deserve" traf er 1974 auf den Texter, Komponisten und Musikproduzenten Jim Steinman, mit dem er kurz darauf sein erstes Album "Bat Out Of Hell" schuf.

Die Regel seines Lebens

In seinen Songs geht es häufig um den siegreichen Kampf des Guten über das Böse. "Die Regel bei jeder meiner Platten, eigentlich die Regel meines ganzen Lebens war immer die gleiche", sagte Meat Loaf einmal in einem Interview. "Eines Tages werden wir zurückschauen - und lachen."