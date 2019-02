"Große Freiheit": Rocko Schamonis Kiez-Roman über St. Pauli

Angefangen hat er als sogenannter "Koberer", als Animateur, der vor den Striptease-Bars und Bordellen die Kundschaft anlockte. Dann arbeitete er hinter dem Tresen und führte irgendwann selbst ein eigenes Etablissement in "St. Liederlich", wie man in Hamburg gern zu St. Pauli sagt. Wolfgang Köhlers Welt war die der Huren, Freier und Luden, der "Fummeltanten" und des Sexus. Anfang der 60er-Jahre wuchs der gebürtige Sachse in sie hinein. Der Kiez-Größe Wolli Köhler hat schon der Schriftsteller Hubert Fichte 1978 in seinem Buch "Wolli Indienfahrer" ein literarisches Denkmal gesetzt, und das macht nun auch der Autor, Musiker und Entertainer Rocko Schamoni auf seine Weise, in dem Roman "Große Freiheit". Knut Cordsen hat mit dem 52-jährigen Rocko Schamoni gesprochen.

Knut Cordsen: Hubert Fichte taucht in Ihrem Roman auch auf, als "der große Typ mit dem Vollbart", der sich in der "Palette" eifrig Notizen macht, die Gespräche dort belauscht und Wolli Köhler begegnet. Die Kiez-Größe Wolli Köhler ist durch Fichte ja schon zur literarischen Figur geworden. Lag da für Sie als Romancier die Latte nicht ziemlich hoch?

Rocko Schamoni: Naja, man muss natürlich dazu sagen, dass das Fichte-Buch ein Interview-Buch ist. Die "Interviews aus dem Palais d'Amour", die 1969 das erste Mal erschienen und 1974 zum zweiten Mal unter dem Titel "Wolli Indienfahrer" herauskamen, waren ein reines Interview-Projekt, in dem Fichte mit vier oder fünf Rotlicht-Größen gesprochen hat. Mit einer Hure, mit Wolli als Puff-Boss und noch einigen anderen. Ich habe das als Vorlage genommen, um daraus einen Roman zu machen. In Fichtes Fall war das ein äußerst interessantes Ausgangsmaterial, und ich habe mir immer gewünscht, da anknüpfen zu können. Jetzt habe ich quasi diesen Anknüpfungspunkt gefunden, indem ich die Geschichte mal als Roman-Story erzählt habe.

Wolli Köhler ist 2017 gestorben mit Mitte 80 – Sie haben ihn selbst noch kennenlernen können. Haben Sie ihn – so wie Hubert Fichte – interviewt und über sein Leben befragt?

Genau, ich habe ihn vor ungefähr zehn Jahren kennengelernt und dann regelmäßig Kontakt zu ihm gehabt. Gerade in den letzten beiden Lebensjahren, als seine Frau Linda schon gestorben war. Er hat seine Wohnung die letzten sieben Jahre seines Lebens nicht mehr verlassen, und in den letzten beiden Jahren war ich eigentlich der einzige Kontakt zur Außenwelt – bis auf die Betreuer, die er gehabt hat. Ich bin dort immer hingegangen, habe mit ihm gesprochen und Interviews geführt, und wir haben Tee getrunken und er hat sich schöne große Hasch-Tüten reingezogen und hat dann frei erzählen können.

Die Welt, in der sich Wolli Köhler bewegt, ist eine äußerst brutale. Man ist "schnell bei der Faust", es regiert rohe, ungezügelte Gewalt. Wolli kann erst mal gar nicht damit umgehen, er wird als "Moralheini" verspottet. Wie hat er sich da dennoch behaupten können?

Realiter war das so, dass er einen Einführer in die Kiez-Welt hatte, der im Buch anders heißt als in Wirklichkeit. Und diese Figur hat ihn durch ihre Lockerheit und Großmanns-Selbstdarstellung beeindruckt. Nach einiger Zeit hat er aber gemerkt, dass das alles nur eine Fassade war und dass dahinter ein Wahnsinns-Trumm an Gewalt steckte. Von dem Moment an war er abgeschreckt, irgendwann konnte er damit gar nicht mehr umgehen, und er hat sich selber geschworen, dass in seiner Karriere – wenn er dort überhaupt Karriere machen würde – Gewalt keine entscheidende Rolle spielt. So zumindest hat er mir das berichtet. Ob es anders gewesen ist, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube ihm da.

Wolli Köhler ist in jedem Fall ein großer Puff-Boss geworden. Ein anderer großer Zuhälter auf St. Pauli sagt im Roman, er fühle sich als "Verwalter der Freiheit, der Großen Freiheit". Hat sich Wolfgang Köhler, der die ersten Livesex-Shows auf der Bühne einführte, der bei sich zu Hause ein geheimes Porno-Kino betrieb, die sogenannten "Erotischen Lichtspiele", hat der sich auch als ein solcher Verwalter der sexuellen Freiheit gefühlt?

Das kann ich in seinem Fall nicht sagen. Ich glaube, Wolli hat wirklich von jedem Honigtopf, den es gegeben hat, genascht – und zwar ausgiebig. Aber ob er der Verwalter der Freiheit für andere gewesen ist oder das so empfunden hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er derjenige war, der als Erster eben äußerst freizügige Filme gezeigt hat – erst im Freundeskreis, dann kamen immer mehr Freunde von Freunden dazu und schließlich auch Fremde. Als ihm aufging, dass er damit eine Mark verdienen könnte, fing das Geschäft an, und er ist ja quasi mehr oder weniger per Hobby da reingerutscht.