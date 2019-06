Rockfans sorgen für Staus und Behinderungen in Nürnberg

Am Freitag beginnt das große Musik-Festival Rock im Park, die Anreisewelle läuft. Rockfans aus alle Welt reisen nach Nürnberg, um ihre Zelte auf dem Gelände von Rock im Park aufzuschlagen. Vor allem am Vormittag rechnet die Stadt Nürnberg mit Verkehrsbehinderungen rund um das Festivalgelände: In der Münchener Straße, Bayernstraße, Regensburger Straße sowie Beuthener Straße, Gleiwitzer Straße und Karl-Schönleben-Straße müssen die Autofahrer mit Staus rechnen, teilweise gilt Tempo 30. Freitagmittag startet das Musikfestival.

Beschwerde-Telefon für Anwohner

Auch dieses Jahr gilt außerhalb des Festivalgeländes ein Campingverbot. Die Stadt Nürnberg will gegen Wild-Camper durchgreifen – auch mit Bußgeldern. Zudem misst die Stadt auch in diesem Jahr die Lautstärke und kann nachträglich Verstöße durch ein Zwangsgeld bestrafen. Für Anwohner ist eine Beschwerde-Hotline unter der Telefonnummer 0911 / 81 86 174 eingerichtet.

Bis zu 77.000 Besucher

Nach Rock im Park wird das Festival-Gelände gereinigt. Der Volkspark Dutzendteich soll voraussichtlich ab Freitag, 14. Juni, wieder vollständig nutzbar sein. Pro Tag werden bis zu 77.000 Besucher am Nürnberger Zeppelinfeld erwartet. 75 Bands haben sich für das Wochenende angekündigt – darunter die Punkband Die Ärzte sowie die Metal-Bands Slipknot, Tool und Slayer. Parallel dazu findet das Zwillingsfestival Rock am Ring in der Eifel statt.