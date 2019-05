Sex: vorhanden. Drugs: auch das. Rock'n'Roll: sowieso. Die Grundzutaten, die für jedes Musiker-Biopic benötigt werden, ob klischeebehaftet oder nicht, sind definitiv gegeben in "Rocketman", der von Elton John persönlich autorisierten Film-Biografie über seinen kometenhaften Aufstieg zum weltweit gefeierten Superstar. Als im Film der titelgebende Hit gespielt wird, ist Elton John der Stern am internationalen Musikerhimmel.

Wärme der Musik, soziale Kälte des Lebens

Keiner strahlt heller, keiner verkauft mehr Platten als er, der auf der Bühne flamboyante Kostümparaden abzieht, sein Klavier wahlweise liebkost oder beackert und mit seinen elegischen Hymnen mühelos ganze Stadien in beseelte Massenchöre verwandelt. Wie es sich wohl lebt in solchen Superstar-Stratosphären? Beschissen! Denn als Elton John 1975 seine legendären Auftritte im Dodgers Stadion in L.A. absolviert, ist seine Bühnenpersona mehr denn je Fassade. Im gleichen Jahr überlebt er eine Kokain-Überdosis und erkrankt an Bulimie, Alkoholiker ist er ohnehin schon seit Jahren. Wie es dazu kam und wie er sich von seinen Dämonen befreite, das ist die eigentliche Geschichte von "Rocketman".

Der Film beginnt mit einem in voller Bühnenmontur in der Selbsthilfegruppe sitzenden Elton John, der auf sein Leben zurückblickt. Anfangs noch chronologisch, mit fortschreitender Filmdauer immer freier in der Auslegung, rekonstruiert er die zerrüttete Ehe seiner Eltern ebenso wie die Liebe, die er von ihnen nie bekam und in der Musik fand. Die Wärme der Musik kontrastiert also mit der sozialen Kälte. Permanent. Und als die erste perfekt durchchoreografierte Musicaleinlage das ewige Wechselbad der Hauptfigur-Gefühle illustriert, ist man nur kurz verwundert. Denn ja: Die realitätsferne Welt der Musicals, sie ist nun mal gemacht dafür, Probleme in Songs zu gießen und so erträglicher zu machen.

Nur konsequent ist es da, dass Elton Johns schicksalhafte und zumindest anfangs problemfreie Begegnung mit Songwriter Bernie Taupin vergleichsweise konventionell erzählt wird: Bei ihrem ersten Treffen Ende der 60er-Jahre sitzen sie in einem Café und unterhalten sich erst verstockt, dann immer angeregter über Taupins Texte und die Melodien, die Elton John dazu komponiert. Auch wenn die berufliche Partnerschaft der beiden bis zum heutigen Tag andauert – komplett problemfrei ist sie nicht geblieben. Dementsprechend führt sie zu einem von vielen weiteren Brüchen, die zum emotionalen Auf und Ab der Filmhandlung beitragen.