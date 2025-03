"Rock im Park": Band Korn verwechselt Nürnberg mit Hessen

Eigentlich sollte man denken, dass das Festival "Rock im Park" bei Nürnberg, hierzulande eines der größten, auch außerhalb Deutschlands eine Hausnummer ist. Schließlich feiert "Rock im Park" gemeinsam mit dem Schwester-Festival "Rock am Ring" in diesem Jahr schon seinen 30. Geburtstag und hat so ziemlich alles, was im Rock einen Namen hat, bei sich auftreten lassen.

Nu Metal im Provinz-Schlosspark?

Eine dieser Bands sind die Nu-Metaller von Korn, die "Rock im Park" schon mehrfach bespielt haben, etwa 2000 und 2022. Die Band ist mittlerweile nicht mehr ganz so "Nu", das Durchschnittsalter ihrer Mitglieder liegt bei Mitte 50. In diesem Jahr sind Korn mal wieder Headliner des Festivals, was sie offenbar mit den anderen Tourdaten auf ihrer Website ankündigen wollten.

Dabei nannten sie beim Veranstaltungsort als Ortsmarke allerdings nicht die Stadt Nürnberg, sondern das mehrere Stunden Autofahrt entfernte Willingshausen in Hessen. Dort sollen Korn laut Website am 7. Juni im Schlosspark Loshausen, einem Ortsteil von Willingshausen, auftreten.