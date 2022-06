"Robin Hood" auf der Freilichtbühne in Sömmersdorf

Unter dem Motto "Kultur aus Passion" wird die Freilichtbühne in Sömmersdorf im Landkreis Schweinfurt ab Ende Juli zu Nottingham Castle: Am 23. Juli feiert "Robin Hood – eine Legende" Premiere. Mit diesem Projekt wagt das Team einen "Neustart der Kultur". Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde am Freitag über die Ideen informiert.

Stücke, die Werte vermitteln

Norbert Mergenthal, Mitvorsitzender der Fränkischen Passionsspiele Sömmersdorf ist wichtig, dass die Freilichtbühne bewusst immer Stücke sucht, die Werte vermitteln. Das sei bei Don Camillo so gewesen, bei der Passion selbst sowieso.

Und auch bei Robin Hood gehe es um Werte wie Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Diese Themen hätten gerade auch mit dem Krieg in der Ukraine eine neue Dimension bekommen. Außerdem seien viele Stücke, die zur Auswahl standen, sehr männerlastig. Gerade bei Robin Hood lassen sich aber auch die vielen theaterinteressierten Frauen auf der Freilichtbühne ins Geschehen einbinden.

Erwachsene, Jugendliche und Kinder spielen mit

Sechs Vorstellungen sollen gespielt werden, bei gutem Zuspruch vielleicht auch zwei Vorstellungen mehr. Aktuell sind 9.000 Karten verkauft. Tickets gibt es ab 19 Euro - 16 Euro ermäßigt - auf der Seite kulturauspassion.de.

Geprobt wird bereits seit zehn Monaten, inzwischen ganz intensiv an mehreren Tagen mit 79 Mitwirkenden. Auch elf Kinder und Jugendliche sind dabei.

Neue Regisseurin betreut die Produktion

Der Aufwand unter Corona mit Testkonzept sei mit so vielen Leuten eine große Herausforderung, betont Mergenthal. Befreundete Bühnen planten im Moment eher Stücke mit zehn Personen.

Und es gab weitere Herausforderungen, bevor "Robin Hood – eine Legende" jetzt auf die Bühne kommen kann: Anfang Mai hatte das bisherige Regie-Duo Marion Beyer und Hermann Vief die Aufführung für das von ihnen selbst geschriebene Stück abgesagt. Grund war die coronabedingte Fokussierung auf ein anderes berufliches Standbein: ihre Referententätigkeit in der Theaterausbildung in Gauting. Der Schreck für den Verein nach der Absage war groß.

Mit dem bisherigen Regie-Duo waren seit 2011 bereits zwei erfolgreiche Passionsspielsaisons und zwei ebenso erfolgreiche "Don Camillo"-Stücke inszeniert worden. Mit Silvia Kirchhof konnte dann eine Regisseurin, gefunden werden, die Lust hatte, sich der bereits laufenden Produktion zu stellen.

Coronabedingte Ausfälle bei den Darstellern

Corona begleitet die Probenarbeit aber leider weiterhin. So habe es in den letzten Monaten immer wieder mal einzelne Coronafälle gegeben, auch Mergenthal war selbst mal positiv in der Zwischenzeit. Zum Wochenende gebe es auch schon wieder ein, zwei Ausfälle bei Darstellern.

Aber auch Oberammergau hatte mehrere Ausfälle durch Corona. Doch Mergenthal gibt sich zuversichtlich: "Die haben es hinbekommen – und was Oberammergau schafft, schafft Sömmersdorf auch."

Sieben Pferde und ein Falke sind ebenfalls dabei

Tierische Darsteller sind bei "Robin Hood – eine Legende" ebenfalls am Start – eine Premiere für die Sömmersdörfer. Sieben Pferde sind dabei, es gibt choreographierte Kampfszenen. Da die Pferde nicht im vollen Galopp über die 25 Meter Bühne preschen können, werden solche Szenen über die digitale LED-Bildwand ins Stück integriert.

Weiterer Hauptdarsteller ist Hermine, ein Falke. Auch mit diesem Tier wird wöchentlich geprobt – mit Hindernissen: So könne es schon mal sein, dass Hermine aus einer Szene mal kurz ausschere und dann eine Stunde unterwegs sei. Auch da müsse man flexibel sein, so Mergenthal. Es sei schon eine Herausforderung, wenn dann 40 Schauspieler dasitzen und warten, bis der Falke wieder kommt.

Neben der Absage des bisherigen Regie-Duos hat sich übrigens noch eine coronabedingte Änderung für die Sömmersdörfer ergeben: Durch das Verschieben von "Robin Hood – eine Legende" werden auch die nächsten Passionsspiele um ein Jahr verlegt, auf 2024.

Die Passionsspiele alle fünf Jahre und die Leidenschaft für das Amateur-Theater haben den Ort Sömmersdorf im Landkreis Schweinfurt bekannt gemacht.