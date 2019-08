Das marode politische System Italiens sowie die Korruption und das organisierte Verbrechen lassen Roberto Saviano keine Ruhe. Der mafiöse Nachwuchs in seinen beiden Romanen "Der Clan der Kinder" und "Die Lebenshungrigen“ ist fiktional, existiert aber auch real in einer Spirale von Gewalt, organisierter Kriminalität und Drogenhandel: "Der Ort, an dem diese Kinder leben, ist der Ort, an dem ich aufgewachsen bin", sagt Saviano im Interview. "Das sind neapolitanische Kinder, Nachkommen der bürgerlichen Gesellschaft Neapels. Was mich dazu bewegt hat, diesen Roman zu schreiben, war, dass Kinder bis heute Teil der Mafia sind. Kinder aus Neapel. Kinder aus der Türkei – die werden bereits in jungen Jahren rekrutiert von der Mafia. Mittlerweile gibt es Mafiabosse, die kaum 15 Jahre alt sind. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Dort gibt es Kinder, die 200.000 Euro im Monat verdienen."

Neapel und das wachsende Problem der Baby Gangs

Die Regierung aus rechter Lega und europakritischer Fünf-Sterne-Bewegung hat bisher wenig gegen die Mafia unternommen. Immerhin unterstützte die Regierung einen Gesetzesentwurf, der das Phänomen der sogenannten Baby Gangs angeht und das Alter für Straffähigkeit von 14 auf zwölf Jahre herabsetzen möchte. Nach Angaben der italienischen Beobachtungsstelle für Kindheit und Jugend zählen in der Camorra-Hochburg Neapel inzwischen rund sieben Prozent der Jugendlichen zu kriminellen Gruppen oder gründen selbst welche. Es gäbe richtige Strukturen, so Saviano – die Polizei müsse geschmiert werden, die Drogen auf ihre Qualität überprüft werden: "Im Grunde sind die Kinder alle Genies. Kinder mit großem Talent. Sie sind sprachgewandt. Intelligent. Sehr schnell. Manchmal töten sie auch ohne jeden Grund. Diese Kinder, die ich damals kennengelernt habe, sind fast alle schon tot. Zumindest die meisten davon."