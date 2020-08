Libellen, die es nicht gibt: Robert Seethalers Mahler-Roman

Naturmomente, Großstadtflair und die Nöte der Liebe

Auch im biografischen Rückblick, den Seethaler ersonnen hat, hadert Mahler immer wieder mit seiner prekären Gesundheit, die ihm zeitlebens zu schaffen gemacht hat. Erholung und Rekreation gönnt Seethaler seinem Helden vor allem in den Komponiersommern im sonnenwarmen Südtirol, wo sich Mahler beim Schwimmen und ausgedehnten Wandern zu entspannen pflegte: "Die Wärme tat seinen Gliedern gut, er fand wieder Gefallen an der Bewegung. Er wanderte übers Tal nach Aufkirchen und Radsberg oder in südlicher Richtung zum Toblacher See, über dessen schwarzer Oberfläche die Regenbogenlibellen schwirrten."

Das sind typische Seethaler-Momente, die es auch in diesem Roman – der eigentlich eine Erzählung ist – in reichem Maße gibt: Man sieht sie förmlich an sich vorübersurren, die Regenbogenlibellen am Toblacher See, und fast hat man hat den Eindruck, in der Betrachtung der Tiere finde man gemeinsam mit Gustav Mahler zu so etwas wie innerem Frieden.

Robert Seethaler kann indes noch mehr. Er kann auch Großstadt – in den intensiven, farbkräftigen Beschreibungen des frühmodernen Metropolenmolochs New York etwa. Er versteht sich aber auch auf die Gattung Liebesdrama, wie er in den Schilderungen der quälenden Auseinandersetzungen, die Gustav Mahler mit Gattin Alma durchkämpfen muss, beweist. Alma fühlt sich vom arbeitswütigen Genie an ihrer Seite zu wenig gesehen und flüchtet sich in die Arme des jungen Architekten Walter Gropius – im Roman immer nur "der Baumeister" genannt. Gustav Mahler kocht vor Wut, Alma erwidert: "Ich bin eine Frau. Er ist ein Mann. So einfach ist das. Davon hast du natürlich keine Ahnung. Mit solchen Dingen beschäftigt sich ein Genie nicht ... Ich habe es satt. Deine Launen. Deine Krankheiten. Dein Benehmen in Gesellschaft. Deine Wutausbrüche, deine Eifersucht, deinen grenzenlosen Egoismus. Ich habe mich in ein Kind verliebt, aber eine Frau braucht mehr als ein Kind an ihrer Seite!"

Ein Spiel mit ästhetischem Falschgeld

In Robert Seethalers Roman findet sich vieles von dem, was man als Durchschnittsleser mit Qualitätsanspruch begehrt: sensible Charakterzeichnungen und dramatische Szenen, einprägsame Naturschilderungen, fesselnde Dialoge und bedenkenswerte philosophische Sentenzen. Und trotzdem hat man immer wieder das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt in diesem Roman, dass der Autor mit ästhetischem Falschgeld spielt, dass er sich übernommen haben könnte. Ein Roman über Gustav Mahler wird – ob das gerecht ist oder nicht – auch an den musikalischen Schöpfungen des Komponisten gemessen. Und da kann Seethalers elegant gearbeiteter 120-Seiter naturgemäß nicht mithalten. Und letztlich ist es selbstredend ein Mahler aus zweiter Hand, den wir da kennenlernen. Auch das ist anders nicht möglich, weckt aber einen gewissen Argwohn.

Nachbemerkung am Rande: "Regenbogenlibellen" existieren nirgendwo auf unserem Planeten. Es gibt sie schlicht und einfach nicht. Im Internet finden die romantischen Insekten nur auf einigen wenig vertrauenerweckenden Esoterikseiten Erwähnung. Regenbogenlibellen sollen demnach vor allem im Elfenreich "Drusna" heimisch sein.

"Der letzte Satz" von Robert Seethaler ist im Hanser Verlag erschienen.

