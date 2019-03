Robert Redfords letzter Auftritt: "Ein Gauner und ein Gentleman"

Er liebt es, Banken auszurauben. Wie er das macht? Ganz einfach: So erzählt es der über siebzigjährige Bankräuber Forrest Tucker alias Robert Redford einer Dame, der er, obwohl selbst auf der Flucht, bei einer Autopanne geholfen hat. Nun sitzen die beiden in einem Diner, und er beschreibt ihr, was er so macht. Sie blickt ihn amüsiert an, und kommentiert seine Ausführungen am Ende mit den Worten: Ich glaube Ihnen kein Wort!

Auf dem Bild einer Überwachungskamera ist Forrest Tucker lächelnd zu sehen. Er hat Spaß an der Sache. Sein Charme ist wirkungsvoller als die Pistole, die er nie zücken muss, weil die Menschen hinter den Banktresen sich ihm auch so ergeben. Ob Frau oder Mann. Sie sind fasziniert von seinem eleganten Auftritt, überrascht vom Jungenhaften trotz des Alters, von seinem, im wahrsten Sinne des Wortes entwaffnenden Blick. All‘ das öffnet ihm die Kassen und die Tresore, und auch die Herzen. Er trägt einen kobaltblauen Anzug mit Weste, dazu ein hellblaues Hemd. Einen braunen Hut sowie Wildlederschuhe in derselben Farbe. Und auch die knautschige Aktentasche, die er bei sich hat, passt im Ton perfekt dazu.

Thrill des galanten Überfalls

In fünf Bundesstaaten 93 Überfälle in zwei Jahren. So sah die Bilanz des Bankräubers Forrest Tucker aus, den es wirklich gab und der zudem ein Ausbrecherkönig war: Aus insgesamt 16 Gefängnissen haute er ab. Dabei war ihm das Geld nicht wichtig. Das lag irgendwo Zuhause rum. Es ging ihm mehr um den Thrill, um die Kunst des galanten Überfalls: Ohne jemanden zu verletzen. Möglichst sogar ohne jemanden zu ängstigen. Der Gauner als Mensch, mit dem man sich nach dem handstreichartigen Gelderwerb gerne auch noch zum Abendessen treffen würde.

Um was geht es eigentlich in diesem Film? Wenn man so will: um die richtigen Umgangsformen. Um eine Haltung zum Leben. Die eigentliche Handlung erscheint da gar nicht so wichtig. Gefilmt ist das in einem lässigen Achtziger-Jahre-Stil, als wäre der große Robert Altmann wiederauferstanden. Gäbe es neben Slow Food und Slow Design auch so etwas wie Slow Bankrobbery, wäre dieser Film das perfekte Beispiel dafür. Keine Special Effects, kaum äußere Dramatik – und Autoverfolgungsjagden, die so altmodisch inszeniert sind, dass man glaubt, man hätte auch selbst am Steuer sitzen können. Dazu der sanft jazzige Soundtrack von Daniel Hart, und natürlich, wie so oft in Filmen mit Robert Redford, großartige Schauspieler neben ihm.

Die Botschaft des Films: Respekt

Mit dabei sind Casey Affleck als Polizist, der Forrest Tucker jagt, außerdem Tom Waits sowie Danny Glover als die Mitstreiter des Bankräubers. Und dann ist da noch Sissy Spacek, die zarte Heldin aus der New-Hollywood-Zeit der Siebziger und Achtziger, im Film jene Dame, der Forrest Tucker anfangs bei der Autopanne hilft. Sie erst gibt dem Film die nötige Balance, als Gegenpart zu Reford. Die beiden sind ein Liebespaar im Konjunktiv, sie könnten zusammenkommen, tun es ein bisschen. Und auch wieder nicht. Regisseur David Lowery bekommt das herrlich hin, dieses Forschen und Suchen und Abgleichen zu Beginn einer Beziehung. Bald ist klar, dass sich da sehr unterschiedliche, unverwechselbare Lebenskonzepte gegenüberstehen. Wir schauen den beiden dabei zu, inwieweit sie sich hinterfragen und verändern wollen, ohne dabei ihre Eigenheiten aufzugeben. Das ist die feine Botschaft dieses Films – bei allen Egoismen Respekt voreinander zu haben.