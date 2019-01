Robert Menasse: Geschichtsfälschung oder künstlerische Freiheit?

Als 2017 der Roman „Die Hauptstadt“ des Österreichers Robert Menasse erschien, der sich um die fiktive Idee dreht, aus einer historischen Verpflichtung heraus Auschwitz an Stelle von Brüssel zur neuen Hauptstadt Europas zu machen, störte sich keiner daran, dass Menasse darin behauptet, Walter Hallstein, der erste Präsident der Europäischen Kommission, habe 1958 seine Antrittsrede in Auschwitz gehalten. Dass dies nicht stimmte, obwohl es in Menasses Roman als Tatsache ausgegeben wird, wird jetzt, da gerade in Frankreich Menasses pro-europäischer Roman unter dem Titel „La Capitale“ bei Éditions Vernier erschienen ist, in den deutschen Feuilletons diskutiert. Auch deshalb, weil Menasse in Zeitungsbeiträgen und Essays seit Jahr und Tag dem Politiker Walter Hallstein Zitate in den Mund legt, die dieser so nie gesagt hat. Über diesen „Bluff Menasses“, seine von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ )so genannte „Hallstein-Lüge“ bzw. „Hallstein-Legende“ hat Knut Cordsen mit Peter Zimmermann vom Österreichischen Rundfunk (ORF) gesprochen.

Lassen Sie uns Sie uns zunächst über die inkriminierten falschen Zitate reden: Schon 2017 hat der Historiker Heinrich August Winkler öffentlich gemacht, dass von Menasse zum Beispiel 2013 in einem Gastbeitrag in der FAZ ein Satz Hallsteins über Europa angeführt wurde, für den es keinen Beleg gibt. Menasse rechtfertigt das jetzt mit den Worten, "Was kümmert mich das 'Wörtliche', wenn es mir um den Sinn geht. Was fehlt, ist das Geringste: das Wortwörtliche." Wie hat man in Österreich auf das doch recht nonchalante Wegwischen jedweder Kritik vonseiten Robert Menasses reagiert?

Peter Zimmermann: Soweit ich das überblicken kann, hat man in Österreich gar nicht so reagiert wie etwa in Deutschland, wo das Thema ein bisschen heißer ist als in Österreich oder als heißer empfunden wird als in Österreich. Zum einen muss ich sagen, Robert Menasse hat insofern Recht, weil er Romancier ist und kein Historiker, und er hat natürlich als Schriftsteller durchaus das Recht, Personen, die jetzt nicht fiktiv sind, durchaus Dinge in den Mund zu legen, die - sagen wir mal so - nicht stimmen.

Das Problem dabei ist - und da bin ich selbst neugierig, ob das zu einer Diskussion führen wird in Österreich: Robert Menasse ist natürlich hierzulande der prominenteste Intellektuelle, der die Europäische Union verteidigt und einer der wichtigsten Zeugen für diese Union und deren Berechtigung. Und da befremdet es doch einigermaßen, dass er es nicht zugibt, von Anfang an hier mit Fiktion gearbeitet zu haben, sondern er behauptet: Es gibt diese Quellen, die er aber offensichtlich nicht nennen kann oder nennen möchte.

Er hat das in mehreren Interviews und auf Veranstaltungen behauptet. Das Problem besteht meines Erachtens darin, dass Menasses Roman, der natürlich ein Werk der Fiktion ist, ein missionarischer Ton durchdringt, weshalb er auch als „erster EU-Roman“ gefeiert wurde. Menasse verfolgt ja Ziele damit, dass er sich auf Gründungsväter der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, später Europäischen Union, wie etwa Walter Hallstein, aber auch auf Jean Monnet beruft. Von Jean Monnet gibt es im Roman auch ein Zitat, das so nicht belegt ist: „Alle unsere Anstrengungen sind die Lehre unserer historischen Erfahrung: Nationalismus führt zu Rassismus und Krieg, in radikaler Konsequenz zu Auschwitz.“ Da sagen jetzt viele: Das ist unlauter, Monnet und Hallstein Sätze in den Mund zu legen und als Zitate zu kennzeichnen, die sie so nie gesagt haben. Was sagen Sie?

Es ist natürlich problematisch, das stimmt, zumal Robert Menasse landauf landab unterwegs ist als Redner, als Vortragender, als Essayist über dieses Thema, über die Überwindung des Nationalismus aus dem Geist der Europäischen Union. Da hat er auch diese Politiker immer wieder zitiert. Man musste annehmen, er weiß, wovon er redet und dass diese Zitate zumindest in den Essays stimmen. Da hat es etwas Befremdliches, wenn man dann plötzlich liest, im Roman zumindest sei das eine reine Erfindung. Was kann man jetzt dem Robert Menasse wirklich glauben?

Er hätte es ja sozusagen auch kenntlich machen und sagen können: Ich habe es erfunden oder es gibt hier die Quellen, die kennt ihr vielleicht nicht, aber ich kenne sie und ich nenne sie. Da wurde es zumindest sinngemäß so gesagt. Aber das ist nicht der Fall gewesen. Insofern würde ich zwar nicht von einem Skandal sprechen, aber das nagt an der Glaubwürdigkeit des Robert Menasse, weil er so ein feuriger Pro-Europäer ist. Plötzlich wird man konfrontiert mit Erfindungen.

Nicht nur gewöhnliche Leser und einfache Literaturkritiker haben das für bare Münze genommen, was er scheibt, auch Europapolitiker sind mit diesen fiktiven Hallstein-Zitaten hausieren gegangen. Unter anderem der CSU-Politiker Manfred Weber, immerhin der EVP-Spitzenkandidat fürs Amt des Kommissionspräsidenten der EU – er wäre der erste Deutsche in diesem Amt seit Walter Hallstein übrigens. Das heißt, die Fiktion verselbständigt sich. Das mag den Schriftsteller Menasse freuen, aber insgesamt ist das doch fatal. Hat er seiner Sache, seinem proeuropäischen Engagement, damit einen Bärendienst erwiesen?

Es könnte sich in diese Richtung hin entwickeln. Ich möchte der Literaturkritik da nichts vorwerfen. Die Aufgabe des Kritikers ist es, sich mit dem Text zu beschäftigen, mit der sprachlichen Gestaltung und der Dramaturgie. Nicht jede Äußerung, die einer realen Person in den Mund gelegt wird, zu hinterfragen und Belege dafür einzufordern. Das kann man machen, wenn einem das zu hanebüchen vorkommt, aber das ist jetzt nicht die vordringlichste Aufgabe der Literaturkritik.

Wenn allerdings Politiker anfangen, dieselben emblematischen Sätze in den Mund zu nehmen und in ihre Reden einzustreuen und es stellt sich heraus, dass es diese Sätze oder diese Aussagen gar nicht gibt, dann wird es tatsächlich problematisch. Wer klärt die Leute auf und weist sie darauf hin, dass das so nie gesagt worden ist?

Was mich noch viel mehr verwundert im Falle von Robert Menasse ist die Tatsache, dass er sich mit der Biographie des Walter Hallstein nicht so beschäftigt hat, der ja ein historisch durchaus belasteter Jurist gewesen ist. Das hat mich immer schon ein bisschen interessiert, warum Robert Menasse eigentlich auf diese NS-Vergangenheit von Walter Hallstein und seinen Mitarbeitern und Förderern nie so richtig eingegangen ist.