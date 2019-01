Menasse entschuldigt sich für falsche Zitate – mit Einschränkung

Der österreichische Schriftsteller Robert Menasse hat sich für das Fälschen von Zitaten und historischen Daten mit Einschränkungen entschuldigt. Dies sei „vom wissenschaftlichen Standpunkt betrachtet, ein Fehler“ gewesen, schreibt Menasse in einem Beitrag für die Tageszeitung „Die Welt“.

Er habe jedoch immer wieder darauf hingewiesen, dass er Walter Hallstein nicht wörtlich, sondern sinngemäß wiedergegeben habe, erklärte Menasse. Die Kritik an seinem Umgang mit Zitaten bezeichnete er als „künstliche Aufregung“.

Falsche Hallstein-Zitate im Roman "Die Hauptstadt"

Weiter schreibt er, er habe seine Informationen zur Hallstein-Rede bei seinen Recherchen für den Roman „Die Hauptstadt“ bekommen und ohne weitere Prüfung verwendet, „denn für Romane gelten andere Regeln als für Doktorarbeiten. Falls dieses Detail als historisches Faktum missverstanden wurde, tut mir das leid.“ Er könne nicht ausschließen, dass er in Podiumsgesprächen nach Lesungen selbst zu einem solchen Missverständnis beigetragen habe.

In seinem preisgekrönten Roman „Die Hauptstadt“ behauptet Menasse, Walter Hallstein, der erste Präsident der Europäischen Kommission, habe seine Antrittsrede 1958 in Auschwitz gehalten. Zudem legte er ihm und anderen historischen Persönlichkeiten Zitate in den Mund, die wissenschaftlich nicht belegt sind. So ließ er etwa den Unternehmer Jean Monnet sagen: „Alle unsere Anstrengungen sind die Lehre unserer historischen Erfahrung: Nationalismus führt zu Rassismus und Krieg, in radikaler Konsequenz zu Auschwitz.“

Bereits Ende 2017 warf ein Historiker Menasse vor, Hallstein zu einer tatsächlich gehaltenen Rede falsch zitiert zu haben. Damals reagierte Menasse nach einem Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ mit dem Argument, dass ein Dichter andere Freiheiten im Umgang mit Quellen und Zitaten habe als ein Wissenschaftler oder ein Journalist.

Verleihung der Carl-Zuckmayer-Medaille wird überprüft

Derzeit überprüft die rheinland-pfälzische Landesregierung, ob sie die für den 18. Januar geplante Ehrung Menasses mit der Carl-Zuckmayer-Medaille zurückzieht. „Wir suchen das Gespräch mit dem Autor und den Mitgliedern der Fachkommission, die ihn als Preisträger vorgeschlagen hatte, um den Sachverhalt zu prüfen“, sagte eine Sprecherin am Freitag.

Der Roman „Die Hauptstadt“ war 2017 erschienen und wurde unter anderem mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Menasse schreibt darin über einen gigantischen Verwaltungsapparat, den Sitz der Europäischen Kommission. Er schickt einen Auftragskiller und einen melancholischen Kommissar in die Stadt, einen KZ-Überlebenden, einen Experten der "nachnationalen" Ökonomie, Lobbyisten und schließlich ein Schwein, das als Phantom durch die Stadt irrt. In all das Chaos verwebt der 63-jährige Autor den großen innereuropäischen Flüchtlingstreck von 2015 und den Brexit 2017. Literaturkritiker bezeichneten den Roman als ein pro-europäisches Manifest.

