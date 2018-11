Ritter der Kokosnuss in Lederhosen: "Candide" in Berlin

Behäbig schnurrte der Abend ab

Der Beifall am Ende war gleichwohl herzlich. Längst hat Barrie Kosky in Berlin eine treue Fangemeinde, die auch dann begeistert ist oder wirkt, wenn eine Produktion mal in Wiederholungen stecken bleibt. So ist auch Choreograph Otto Pichler diesmal nicht mehr eingefallen als das, was schon häufig für gute Laune sorgte - allerdings in besseren Stücken. Mussten es unbedingt wieder klamaukige Bilder mit Lederhose und Dirndl sein? Und wer findet einen affektiert kreischenden, offensichtlich tuntigen Gefängniswärter noch witzig? So hüpften die zwölf Tänzer diesmal eher pflichtbewusst als ausgelassen durch die Szenen. Plausibel wirkte das alles nicht, weder ironisch, noch bösartig, obwohl Voltaire doch gerade wegen dieser beiden Charakterzüge immer wieder Ärger mit der Justiz hatte. Behäbig schnurrte dieser Bernstein-Abend ab, schade, denn die Hauptdarsteller hätten sicher auch eine flottere Regie-Handschrift mitgetragen.