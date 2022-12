Rilkes Nachlass ist eine Schatzkammer der modernen Literatur

Der Ankauf des "Rainer Maria Rilke-Archivs Gernsbach" gilt als literaturhistorische Sensation – die private Sammlung wiederum, bislang im Besitz der Nachfahren, als eines der bedeutendsten Archive eines deutschsprachigen Autors aus dem 20. Jahrhundert. Der Nachlass, eine Schatzkammer der modernen Literatur, umfasst verschiedene Dokument-Typen wie Handschriften, 86 Notiz- und Arbeitsbücher, Fotografien oder auch Bücher aus Rilkes Besitz. Der Dichter, einer der herausragenden Vertreter der klassischen Moderne, wurde 1875 in Prag geboren und starb 1926 in Montreux.

Einen weiteren Schwerpunkt der Sammlung bilden Briefe. Nach Auskunft von Sandra Richter, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach (DLA), gehören dazu über 2.000 Briefe von Rilke – rund 7.000 Seiten. 6.000 Briefe wiederum stammten von seinen Briefpartnern aus ganz Europa, unter anderem von Harry Graf Kessler, Paul Klee, Boris Pasternak oder Paul Valéry. Die Korrespondenz umfasse die gesamte Lebensspanne. Die verschiedenen Dokumente ermöglichen eine neue Auseinandersetzung mit Leben und Werk des Dichters.

Große Präsentation zu Rilkes 150. Geburtstag 2025

"Wir werden Rilkes Nachlass zum Sprechen bringen", sagte Sandra Richter bei der Vorstellung des Ankaufs in Berlin. Sie präsentierte eine Auswahl der Dokumente, darunter eine Handschrift aus den "Sonetten an Orpheus", einer der bekanntesten Gedichtsammlungen Rilkes, entstanden 1922. Das Blatt zeigt den Arbeitsprozess am Text – und eine besondere, akkurate Handschrift. Der Nachlass soll in den kommenden Jahren eingehend erforscht und schließlich in einer großen Ausstellung vorgestellt werden. Deren Eröffnung sei für den 4. Dezember 2025 – den 150. Geburtstag Rainer Maria Rilkes – geplant, so die DLA-Direktorin.

Die Sammlung mit Manuskripten umfasse 10.000 handgeschriebene Blätter, ergänzte Ulrich von Bülow, Leiter Abteilung Archiv beim DLA. Die Handschriften zeigten immer wieder, wie Rilke mit der Sprache geübt habe. "Er hatte bestimmte Reime und Wortkonstellationen parat." Und erinnere ein wenig auch an Jimi Hendrix, so von Bülow. Der Musiker habe seine Gitarre immer bei sich gehabt und beständig geübt. Auch die Handschrift zu den "Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge", Rilkes berühmtem Prosaband, wurde in Berlin präsentiert.

Privates Archiv mit bewegter Geschichte

Das "Rainer Maria Rilke-Archiv Gernsbach" blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Es entstand nach dem Tod des Dichters im Jahr 1926, mit Hilfe seines Verleger Anton Kippenberg, dem Gründer des Leipziger Insel-Verlages. Die Tochter des Dichters und ihr Ehemann – Ruth Sieber-Rilke und Carl Sieber – siedelten das private Archiv zunächst in Weimar an. 1947 wurde die Sammlung in den Westen gebracht und fand schließlich – nach verschiedenen Zwischenstationen – im badischen Gernsbach eine dauerhafte Heimat. Der Anwalt der Nachfahren Rilkes sagte bei der Vorstellung des Ankaufs, das Archiv sei von ihnen über Jahrzehnte hinweg betreut, gepflegt und geschützt worden.

Nun geht die Sammlung in den Bestand des DLA ein – ein großer Moment in der Geschichte des Archivs, wie Direktorin Richter erklärte. Über den Kaufpreis der Sammlung herrscht Stillschweigen. Verschiedene Institutionen, darunter die Kulturstiftung der Länder, aber auch der Bund und das Land Baden-Württemberg, waren am Erwerb beteiligt. Hinzu kommen private Stiftungen, die Berthold Leibinger-Stiftung, die Carl Friedrich von Siemens-Stiftung und die Wüstenrot-Stiftung.

Für Marbach der umfangreichste Bestand

Das Deutsche Literaturarchiv in Marbach verfügt über zahlreiche Nachlässe von deutschsprachigen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Das Gernsbacher Archiv ist vermutlich der umfangreichste. Das DLA hat gelegentlich schon auf diesen Bestand zurückgreifen können, darunter für eine große, sehr erhellende Ausstellung über Rainer Maria Rilke in Russland im Literaturmuseum der Moderne. In ihr wurden bedeutende Exponate gezeigt, unter anderem aus der Korrespondenz mit Maria Zwetajewa.

DLA-Direktorin Sandra Richter sagte, bereits vor der geplanten großen Ausstellung zum 150. Geburtstag Rilkes im Dezember 2025 wolle man einzelne Exponate aus der umfangreichen privaten Sammlung vorstellen, etwa in Form von Lesungen. In der Zwischenzeit werde der Nachlass eingehend erforscht. Die Literaturwissenschaftlerin ist sich sicher: "Rilke, dieser stille, schüchterne Arbeiter hätte unserem Treiben peinlich berührt, aber amüsiert zugesehen."