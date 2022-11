> Kultur > Rilke-Nachlass kommt ins Deutsche Literaturarchiv

Rilke-Nachlass kommt ins Deutsche Literaturarchiv

Die Verantwortlichen sprechen begeistert von einem "Jahrhunderterwerb": Fast 100 Jahre befand sich der Nachlass des Dichters Rainer Maria Rilke in Privatbesitz, nun kommt er in das Deutsche Literaturarchiv in Marbach. Über den Kaufpreis schweigt man.