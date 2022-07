Riesenerfolg für Musikfest ION: 25 Prozent mehr Konzertbesucher

Das Nürnberger Musikfestival ION ist zu Ende: Die Verantwortlichen sprechen von einem großen Erfolg und belegen diesen mit zahlreichen ausverkauften Konzerten und insgesamt deutlich gestiegenem Publikumsinteresse. Den Schlusspunkt setzte das Oratorium Paulus von Felix Mendelssohn Bartholdy in der ausverkauften Lorenzkirche. Vom 24. Juni bis zum 3. Juli 2022 kamen insgesamt 25 Prozent mehr Besucher als im Jahr 2019, vor der Corona-Pandemie.

Moderne Bearbeitungen und neue Konzertformate

Das 71. Musikfest ION stand unter dem Motto "ALL YOU NEED IS …". Künstler und Publikum begaben sich musikalisch auf die Suche danach, was zählt. Antworten sollten unter anderem moderne Bearbeitungen von Händels Messiah, des Requiems von Johannes Brahms oder von Bachs h-Moll Messe und Johannespassion geben. Eine von mehreren Neuerungen war die Konzertreihe Nightflight. Vier Nachtkonzerte präsentierten Musik von Klassik bis Pop in der Kirche St. Martha. Das 72. Musikfest ION findet vom 23. Juni bis zum 2. Juli 2023 statt.