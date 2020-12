Riesen-Krach im Elite-Internat Eton um reaktionäre Sex-Vorlesung

Wer hier rein will, muss jährlich knapp 50.000 Euro Schulgeld berappen. Eton gilt als das vornehmste College von Großbritannien, immerhin drückten hier auch die Prinzen William und Harry die Schulbank, neben 19 britischen Premierministern. Das Internat liegt in der unmittelbaren Nachbarschaft von Windsor, direkt an der Themse. Doch jetzt brodelt es gewaltig zwischen den ehrwürdigen Mauern: Der Englisch-Lehrer Will Knowland musste kürzlich gehen, weil er auf Youtube eine aberwitzige Online-Vorlesung ins Netz gestellt hat. Titel: "The Patriarchy Paradox".

Lehrer zeigt sich beim Gewichtheben

Dort vertrat er rückständige und sexistische Ansichten zum Verhältnis von Mann und Frau. So behauptete er, jede zweite Vergewaltigung sei "erfunden", "Transen-Filme" wolle niemand sehen und Frauen hätten schon immer ein Wahlrecht gehabt. Garniert wurden diese absurden Behauptungen mit ebenso unsinnigen Illustrationen, wie einem Superman mit Brüsten und einem "Männlichkeits"-Tempel, auf dessen Portal die Begriffe "Tapferkeit", "Ehre", "Durchsetzungsfähigkeit", "Fleiß", "Selbstvertrauen" und "Überlegenheit" zu lesen waren.

Knowland verbreitet in dem Video die Ansicht, Frauen wollten von der "reinen Kraft der Männlichkeit überwältigt" werden und wie zum Beweis dieser These zeigt sich der Lehrer beim Gewichtheben. Nach seinem Rauswurf reagierte der Lehrer uneinsichtig und schrieb dem Internat am vergangenen Montag einen Brief, wonach er nicht wegen eines Fehlverhaltens fristlos gekündigt worden sei, sondern aus "prinzipiellen Gründen". Er kämpfe lediglich für die "Meinungsfreiheit" und für das Recht der Schüler, solche Ansichten wahrnehmen zu können: "Für mich und meine Familie ist das alles sehr belastend und wird sind von den vielen Solidaritätsadressen tief bewegt."

Anwälte, die sich im Auftrag des College mit dem Video beschäftigt haben, kamen zum Ergebnis, dass es den Grundsätzen der Gleichbehandlung Hohn spricht. Die Vorlesung hätte Bestandteil eines "Perspektiven-Kurses" sein sollen, der älteren Schülern Orientierung über aktuelle gesellschaftliche Debatten verschaffen und sie zu selbständigem Denken anhalten soll.