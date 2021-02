Riesen-Defizit: Muss das Metropolitan Museum Kunst verkaufen?

Museen in aller Welt sollen Kunstschätze bewahren, nicht gewinnbringend vermarkten, das gilt auch in den Vereinigten Staaten. Nach geltender Rechtslage dürfen öffentliche Sammlungen in den USA nur dann Objekte abstoßen, wenn sie mit den erlösten Mitteln umgehend wieder neue Werke ankaufen. Das soll die Pflege der Bestände ermöglichen. Doch wegen der Pandemie hat die Association of Art Museum Directors, der Verband der US-Museumschefs, noch bis zum 10. April 2022 ein Zeitfenster geöffnet, in dem eine Ausnahme gilt. Bis dahin dürfen in finanzielle Not geratene Häuser Kunstobjekte verkaufen, um sich über die besucherarme Pandemie-Zeit zu retten.

Das haben auch schon mehrere große Institutionen genutzt. So erlöste das Brooklyn Museum bei mehreren Auktionen 31 Millionen Dollar. Das Baltimore Museum of Art dagegen schreckte zwei Stunden vor Beginn einer Versteigerung nach massiven Protesten dann doch noch davor zurück, Werke von Andy Warhol und Brice Marden zu Geld zu machen. In Großbritannien verschaffte sich das Londoner Opernhaus auf die Schnelle 13 Millionen Pfund, indem es ein Gemälde von David Hockney veräußerte.

Max Hollein: "Kein weiß genau, was kommt"

Offenbar kommt jetzt nicht mal mehr einer der größten Kunsttempel der Welt, das New Yorker Metropolitan Museum, ohne eine Finanzspritze aus. Das Haus musste bereits rund 400 Mitarbeiter entlassen und rechnet mit Einnahmenausfällen von 150 Millionen Dollar. Direktor Max Hollein, bis 2016 Chef der Frankfurter Schirn-Kunsthalle und des Städelmuseums, sagte der "New York Times" zum Thema Auktionserlöse: "Es ist an der Zeit, dass wir uns alle Optionen offen halten. Niemand von uns weiß ganz genau, welche Auswirkungen die Pandemie haben wird. Es wäre für uns unangemessen, nicht darüber nachzudenken, während wir in dieser nebelhaften Lage sind."