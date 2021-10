"Richtungswechsel": Neuer Superman hat sein Coming Out

Er könne nicht "stolzer" sein, so Verleger Jim Lee. Er verwies darauf, dass Superman im Comic gerade dabei sei, seine sexuelle Identität neu zu definieren, während er in der TV-Serie gleichzeitig "Familiengeheimnisse" aufdecke. Darüber hinaus beschäftigt sich Jon Kent seit einigen Wochen mit allerlei gesellschaftlichen Problemen, die früher eher nicht zum Zuständigkeitsbereich von Superman gehörten: Er setzte sich für Flüchtlinge ein, verhinderte ein Schulmassaker und löschte Brände, die durch den Klimawandel ausgelöst wurden.

Batwoman hängte Soldatenberuf an den Nagel

Homosexualität ist neuerdings in mehreren gedruckten Comics angesagt: Marvel ließ im August wissen, dass sich Batmans junger Begleiter Tim "Robin" Drake in der Folge "Urban Legends" mit einem Mann zu einem Date trifft - Ausgang ungewiss. Er sei damit 15 Jahre nach Batwoman der erste nichtheterosexuelle Charakter der "Batman"-Familie. Batwoman hatte 2006 in der Comicreihe das Militär verlassen, weil sie ihre lesbische Veranlagung nicht verschweigen wollte. In "Aquaman" bewährt sich inzwischen ein schwuler Schwarzer als furchtloser Held, und Captain America soll seine Arbeitskluft ebenfalls an einen schwulen Nachfolger übergeben. Im Kino freilich zeigen sich die großen Comic-Vermarkter dem britischen "Guardian" zufolge deutlich zurückhaltender, wenn es um homosexuelle Charaktere geht.

In den Fünfzigern warnten Psychiater vor Batman

Es steht jedenfalls nicht zu befürchten, dass sich diesmal Psychiater einschalten, wie 1954, als der deutschstämmige Klinikdirektor Fredric Wertham aus New York in seinem berühmt-berüchtigten Buch "Verführung Unschuldiger" der "New York Times" zufolge davor warnte, Batman und Robin seien der "wahr gewordene Wunschtraum zweier Homosexueller, die zusammen leben". Das führte zwei Jahre später sogar zur einer Anhörung im amerikanischen Kongress. Die Gesetzgeber beschlossen daraufhin die Einrichtung der "Comics Code Authority", die die Maßstäbe der Bildgeschichten setzen und überwachen sollte. Erst 2011 hatte sich diese Selbstkontrolle durch den Ausstieg aller großen Verlage erledigt.

Der erste schwule Comicheld, Northstar, hatte 1992 sein Coming Out gehabt, was die "New York Times" damals als "willkommenes Indiz für gesellschaftlichen Wandel" kommentiert hatte.