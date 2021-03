"Richtig sauer": Böhmermann schaltet abermals nach Coburg

Es scheint so, als ob er mit der Coburger Unternehmerfamilie Stoschek längst eine Art Symbiose eingegangen ist: Die liefert ihm quasi wöchentlich neuen Stoff. Zuletzt ist Gesellschafter und Milliardär Michael Stoschek aus der CSU ausgetreten. Warum? Böhmermann ließ sich diese Steilvorlage nicht entgehen und gab die Antwort im Stakkato, wie immer reich bebildert mit Karten-Logos: "Der Milliardär Michael Stoschek ist mal wieder sauer, sogar richtig sauer, denn auf seinen Brief, den er geschrieben hat an den CSU-Ministerpräsidenten und –Chef Markus Söder, bekam er bisher wie viele Antworten? Null! In einem emotionalen Hilfeschrei, oder je nachdem, wie herum man diesen Brief hält, aggressiven Manipulationsversuch, schrieb Michael Stoschek, Milliardär und Gesellschafter der Brose Fahrzeugteile SE – ja, Sie haben richtig gehört, nicht AG, sondern SE - an Söder, sorge mal schnell dafür, dass der Stadtrat von Coburg zum vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 4 ja sagt und nicht irgendwas anderes."

"Stoschek aus der CSU ausgetreten? Oh Gott!"

Demnach hatte Stoschek ein sehr konkretes Anliegen: "Der Stadtrat hat den Ausbau der B4 zwar schon abgelehnt, Markus Söder solle aber bitte ein geeignetes Signal an die Spitze der Coburger Stadtverwaltung geben, um dort eine erneute Befassung und andere Bewertung anzustoßen. Denn nur, wenn Coburg dem Ausbau der B4 zustimmt, will Brose seinen Geldspeicher öffnen und 173 Millionen in Coburg investieren, in ihren eigenen fucking Firmensitz. Wenn nicht, dann natürlich nicht. Aber oh Gott, Markus Söder ließ sich mit seiner Antwort so lange Zeit, nach vier Wochen Warten riss Michael Stoschek die Hutschnur: Unerhört, als ob Markus Söder gerade was Wichtigeres im Kopf hat als das Wachstum der Brose Fahrzeugteile SE. Darum ist Michael Stoschek aus Protest gegen Markus Söder mit sofortiger Wirkung aus der CSU ausgetreten. Oh Gott!"

So einmischungs- und meinungsfreudig, wie Michael Stoschek nun mal zu sein scheint, dürfte es nicht sein letzter Auftritt in Böhmermanns "Magazin Royale" im ZDF gewesen sein. Was der Satiriker übrigens diesmal nicht ergänzte: Stoschek warf der örtlichen CSU eine angeblich "mangelnde Unterstützung" im Coburger Stadtrat vor, als es 2015 um die Finanzierung von Initiativen gegangen sei, die NS-Historie der Stadt aufzuarbeiten. Diese Forschung halten Stoschek und seine Firma nach eigener Aussage für "außerordentlich wichtig". Ausgerechnet der Unternehmensgründer und NS-Wehrwirtschaftsführer Max Brose wird zu den Mitläufern gerechnet und von Böhmermann immer wieder als "Nazi" beschimpft.