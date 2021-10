Richtig gut: Otobong Nkanga im Kunsthaus Bregenz

Ein Stockwerk höher wird klar, wie weitgreifend die Verstrickungen sind: Der Baum aus dem unteren Stockwerk hat die Zwischendecke scheinbar durchdrungen, und ragt nun auch hier quer durch den Raum. Auch die gewebte Unterwasserwelt wird nach oben weitergeführt: Das dunkle Blau lichtet sich zu Türkis, allerdings stören jetzt Netze die Idylle und die Fische sehen plötzlich aus wie Greifarme eines Roboters. Am Baumstamm entdeckt man ein dickes Seil. Wird er damit zu Fall gebracht? Wie eine Ader schlängelt sich das Seil im Farbton der Rinde durch den Raum und mündet schließlich in zwei großen Glasballons. In ihrem Inneren befinden sich kleine Pflanzen in satter brauner Erde: frisch, knackig, vor Grün nur so strotzend – eine neue, andere Form des Lebens, das mit dem sterbenden Baum in Verbindung steht. Das Happy End einer Katastrophe?

Mensch vs. Natur – oder vs. Mensch?

"Es ist wirklich positiv gemeint", betont Nkanga. "Wir sprechen immer davon, was wir dem Planeten antun und wie wir ihn zerstören. Aber wenn ich mir zum Beispiel die Mainsite ansehe, bei Frankfurt, die ist kontaminiert, und doch sieht man immer noch Pflanzen und Organismen, die diesen extremen Verschmutzungen standhalten. Wir sind es, die diese Gifte nicht aushalten. Wenn wir an den Klimawandel denken, denken wir immer an uns und unser Überleben. Aber wenn man an Tschernobyl denkt oder an Fukushima oder das Niger-Delta: Da gedeihen immer noch Pflanzen – wenn auch in anderer Form."