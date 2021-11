"Richten und strafen": Sebastian Pufpaffs Neustart mit TV Total

Er hatte es eilig in die Sendung zu kommen: Moderator Sebastian Pufpaff (45) nahm nicht die Showtreppe, sondern rutschte mit viel Elan die "Feuerwehrstange" runter, um zu seinem Publikum zu kommen. Nach sechs Jahren Auszeit startete TV Total zwar "präsentiert von Stefan Raab", doch ohne den prominenten Anchorman. Grund für den viel beachteten Neustart: "Weil es notwendig ist", so Pufpaff. Zuviel sei "außer Rand und Band" in der deutschen Fernsehwelt: "Wir werden richten und strafen für den ganzen Schrott, den es da draußen gibt."

Die Zuschauer jedenfalls müssten sich das alles nicht ansehen, sondern könnten "alle Sender löschen" – bis auf Pro Sieben. "Wir hatten zwei US- und Bundestagswahlen und die größte Seuche", so der Moderator rückblickend: "Nämlich den Schlagerboom mit Florian Silbereisen."

"Da braucht man Taschentücher"

Natürlich ging es eingangs um das "zweitgrößte TV-Comeback" aller Zeiten, um die vorerst einmalige Wiederaufnahme von "Wetten dass…?" mit "Einschaltquoten wie bei der Wahl in Russland, höher als die Impfquote in Sachsen." Thomas Gottschalk habe "dauernd neue alte Menschen reingeführt, nach dem Motto, guck mal, der lebt noch." Bei Abbas ergrauten Helden Björn und Benny habe er sich gefragt, von "welcher Bahnhofsmission kommen denn die zwei Zausel", so Pufpaff: "Alter Schwede! Nee, zwei alte Schweden!" Da sei die Frage aufgetaucht: "Kriegt man schon Applaus, nur, weil man noch stehen kann?"

Dass Gottschalk Probleme hatte, während der siegreichen Dart-Wette auf der Weltkarte Deutschland zu entdecken, begründete Pufpaff damit, dass "Deutschland noch ganz andere Grenzen" gehabt habe, als Gottschalk jung gewesen sei. Der "Sex" zwischen Michelle Hunziker und Gottschalk sei allerdings sehenswert gewesen: "Da braucht man Taschentücher."

Zumal Hunziker mit einem Seufzer zu hören war, der sehr nach einem amerikanischen Martinshorn klang. Udo Lindenbergs vernuschelte Abmoderation - "Wir fliegen mit Salatöl nach Berlin" - war ebenso Thema wie Frank Plasbergs Schwierigkeiten mit einem Fremdwort wie "Dystopie", das Schriftstellerin Julie Zeh mit "wird Scheiße" übersetzt hatte.