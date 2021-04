Richard Wilkinson: Die Schere geht durch die Pandemie auf

Trotz Sorgen und Ängsten wegen der neuartigen Krankheit, gab es dennoch auch Hoffnungen auf eine bessere und gerechtere Welt im Frühjahr 2020: Corona sei "der große Gleichmacher", endlich säßen die Menschen wirklich einmal alle im selben Boot, dies sei der Beginn einer neuen, menschlicheren, gerechteren Gesellschaft!

Auch die Wissenschaftler Richard Wilkinson und Kate Pickett, zwei Koryphäen, was den Zusammenhang zwischen Gesundheit und Gleichheit von Gesellschaften betrifft, verfielen in Aufbruchsstimmung. Gemeinsam hatten sie 2009 die bahnbrechende, bis heute viel zitierte Studie "The Spirit Level" – auf Deutsch: "Gleichheit ist Glück" – verfasst. Im Mai 2020 schrieben die beiden britischen Wissenschaftler im "Guardian": Wie in vielen großen Herausforderungen habe die Krise gutnachbarliches Verhalten, Freundschaftlichkeit und das Bedürfnis, sich umeinander zu kümmern, wachsen lassen. "Es mag bislang nur oberflächlich sein, aber unsere Gesellschaft hat begonnen, sich zu verändern."

Die Euphorie weicht der Ernüchterung

Ein knappes Jahr später ist die Euphorie über das neue Gemeinschaftsgefühl einer gewissen Ernüchterung gewichen. Der 77-jährige Richard Wilkinson sitzt im blauen Feinstrickpulli vor rotem Sofa und rot gestrichener Wand, zugeschaltet per Zoom: Dieses Gefühl habe nachgelassen, sagt er. Aber es sei stärker als vor der Pandemie. Zeitgleich wachse die Ungleichheit und die spalte. "Aber es gibt noch immer ein Gefühl dafür, dass wir zusammen in diesem Covid-Business stecken."

Seine Beobachtung: Gerade herrscht eine Gleichzeitigkeit widersprüchlicher Erkenntnisse vor. Einerseits die gemeinsame Erfahrung der Pandemie, andererseits eine sich immer weiter öffnende Schere – zwischen Arm und Reich, zwischen Gewinnern und Verlierern dieser Krise, nicht nur, weil es bei Firmen wie Amazon gut laufe. Sondern auch weil Mensche aus der Mittel- und Oberschicht zu Hause arbeiten können und ihre Einkommen nicht so stark beeinträchtigt seien. "Während andere ihre Jobs verloren haben und von staatlicher Unterstützung abhängig sind."

Mehr Ungleichheit, weniger Glück

Eine solche Ungleichheit aber ist schlecht für das Wohlbefinden aller Mitglieder einer Gruppe, wie Wilkinson und Pickett in ihrer Studie nachgewiesen haben. In "The Spirit Level" zeigen sie mit unzähligen Daten und Diagrammen auf, dass gleichere Gesellschaften gesünder und glücklicher sind, der Tenor: Je größer die Einkommensunterschiede, desto mehr Probleme: "Die Gesundheit war schlechter, gemessen an den Todesraten. Die Lebenserwartung war kürzer, die Säuglingssterblichkeit höher." Die Forscher fanden überdies mehr Belege für mehr Gewalt, gemessen an Mordraten und der Zahl der Gefängnisinsassen. "Und man findet auch andere Faktoren, wie wachsende Fettleibigkeit, mehr Teenager-Geburten. Die Last der psychischen Krankheiten ist noch höher in den ungleicheren Gesellschaften: Mehr Depression, mehr Angst, mehr Schizophrenie."

Skandinavien vor USA und Großbritannien

In Wilkinsons und Picketts Studie schneiden die Vereinigten Staaten in fast allen Punkten ungünstig ab, ebenso wie Großbritannien, Singapur oder Portugal. Während sich Japan sowie die skandinavischen Länder Finnland, Norwegen, Schweden und Dänemark, wo das Geld viel gleichmäßiger verteilt ist, am oberen Ende der Skala wiederfinden. Deutschland befindet sich am Ende des ersten Drittels – immerhin.

Zugleich zeigten die britischen Gesundheitswissenschaftler, dass - ab einem gewissen Level - mehr Geld gar keinen Zugewinn an Glück und Gesundheit bringt. Jenseits eines mittleren Einkommens, das Richard Wilkinson heute auf etwa 30.000 Dollar pro Jahr und Kopf veranschlagt, sei kaum mehr eine Verbesserung der Lebenserwartung zu verzeichnen.

Mehr Covid-Tote in ungleicheren Ländern

Dieser Unterschied zwischen ungleichen und gleichen Gesellschaften ist auch in der aktuellen Pandemie zu beobachten. Wilkinson verweist auf erste Studien, denen zufolge die Sterberate durch Covid-19 in den Ländern höher war, in denen mehr Ungleichheit besteht. Als Risikofaktoren in der Pandemie benennt der Wissenschaftler dabei nicht nur Krankheiten, Übergewicht und Drogenabhängigkeit. Sondern auch mangelndes Vertrauen. Und das fehle besonders dort, wo die Kluft zwischen Arm und Reich weit auseinander geht. "In den eher gleichen Gesellschaften haben circa 65 bis 70 Prozent das Gefühl, dass sie anderen trauen können. In eher ungleichen Gesellschaften fällt dieser Wert auf 15 oder 20 Prozent. Das macht einen Unterschied für die Verbreitung von Covid – für das Gemeinschaftsgefühl der Menschen, die Überzeugung, dass das ernst genommen werden muss, dass sie der Regierungspolitik vertrauen müssen."

"Wir könnten viel bessere Gesellschaften haben"

Letztlich geht es dabei um Fairness, sagt Wilkinson. Denn es führt zu Protest, wenn die einen (vermeintliche) Privilegien haben, während die anderen nur Opfer bringen müssen. Deshalb habe es beispielsweise in England einen solchen Aufschrei gegeben, als sich Dominic Cummings, Boris Johnsons damaliger Chefberater, mit einem dreisten Trip zur Verwandtschaft selbst nicht an die Corona-Regeln hielt.

Anders formuliert: Wenn die Lasten gerecht verteilt sind, fällt es leichter, am selben Strang zu ziehen, sagt Wilkinson. Insofern hat er im zurückliegenden Jahr auch Positives beobachtet: "Die Pandemie hat gezeigt, dass unsere Gesellschaften flexibler sind, als wir dachten. Regierungen waren in der Lage, riesige Mengen Geld zu mobilisieren, um Menschen während des Lockdowns zu unterstützen." Er ist überzeugt: "Wir können viel bessere Gesellschaften aufbauen, als wir haben."

Und dabei lächelt Richard Wilkinson so freundlich-verschmitzt hinter seiner Brille hervor, dass man sofort spürt: Sein Glauben an eine solche Zukunft und an die Menschheit ist, all der Beschäftigung mit frustrierenden Ungleichheiten zum Trotz: Unerschütterlich.