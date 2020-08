Richard-Strauss-Festival wird komplett neu ausgerichtet

Zuletzt stand das krisengeplagte Richard-Strauss-Festival zu Ehren des berühmten Komponisten aus Garmisch-Partenkirchen schwer in der Kritik: Erst beachtliche Defizite in den vergangenen Jahren und dann Corona: Nach der Absage des Festivals in diesem Sommer bleibt die Gemeinde auf 220.000 Euro sitzen. Dann trat noch der künstlerische Leiter Alexander Liebreich von seiner Funktion zurück. So war bis gestern Abend die große Frage: Wie geht es weiter mit Blick auf die Finanzen und Corona?

Weniger Geld, weniger Tage, kleinerer Rahmen

Die Entscheidung über die Zukunft des Richard-Strauss-Festivals hat sich der Marktgemeinderat von Garmisch-Partenkirchen nicht leicht gemacht. Jetzt wird es – nach einigen Diskussionen – eine komplette Neuausrichtung geben. Zwar soll Richard Strauß im Programm des künftigen "Musiksommers" weiterhin ein Schwerpunkt sein, allerdings nur noch an wenigen Tagen im Juni, mit abgespecktem Budget und auch Corona-bedingt in kleinerem Rahmen.

Rossini soll für Klassik begeistern

Trotz aller Schwierigkeiten: Garmisch-Partenkirchen will neue Wege gehen, mit einem Musik-Wochenende rund um den italienischen Komponisten Gioachino Rossini. Die Idee dahinter: mit Rossinis leichter Musik mehr Menschen für Klassik zu begeistern - und neue Bande zu knüpfen mit Rossinis Heimatstadt Pesaro, die ebenfalls jedes Jahr ihren berühmten Komponisten feiert.