Richard Prince: Mit Bilderklau zu Ruhm und Reichtum

Zuerst waren es noch Stars, deren Instagram-Bilder Richard Prince abfotografierte, dann aber nahm er sich x-beliebige Unbekannte vor: eine junge Frau mit blauen Haaren. Ein Mann mit einer halbierten Grapefruit. Mädchen mit Schmollmund. Auf zwei mal zwei Meter vergrößert und mit einem Tintenstrahldrucker auf Leinwand ausgedruckt, verkaufte Prince die Bilder für 90.000 Dollar das Stück. Es ist der bisherige Gipfel der "Appropriation Art", der "Kunst der Aneignung", die der Amerikaner Richard Prince seit den 70er-Jahren systematisch betreibt. Angefangen hatte alles mit dem "Marlboro-Man", dem Lasso-schwingenden Cowboy aus der Werbung. Prince fotografierte das Foto von der gedruckten Anzeige ab, entfernte Logo, Text und Zigarettenschachtel, vergrößerte, signierte, rahmte und verkaufte das Bild – und war damit der erste, der auf einer Kunstauktion für ein Foto mehr als eine Million Dollar erzielte.

Piraten und Cowboys

Die Idee zum Bilderklau hatte Richard Prince während seiner Arbeit als Dokumentarist im Verlagshaus von Time Life: "Dieses einfache Verfahren des Re-Fotografierens war sehr radikal, es passte in die 70er-Jahre, in die Punk-Ära, eine Art Piraterie. Heute nennt man das vornehm Sampling. Ich war damals eben ein Dieb, habe mich des Cowboy-Motivs bemächtigt, das sehr unwirklich war, effektvoll, wie in einem Kinofilm. Dieses Bildmaterial hatte offenbar keinen Urheber, es wurde kein Fotograf genannt. Und da habe ich zugegriffen und gesagt das ist meins. So fing es an", erklärt Prince.

Und so ging es weiter: Mädchen auf Motorrädern, Armbanduhren, Füllfederhalter, Wohnzimmerlandschaften. Ab Mitte der 80er wurde nicht nur abfotografiert, sondern auch abgemalt: Buchcover, die Krankenschwestern zeigen zum Beispiel. Das Problem: natürlich gibt es für jedes Original-Foto auch einen Fotografen. Aber um Urheberrechte kümmert sich Richard Prince nicht, das erledigen seine Anwälte. Und die gewinnen vor Gericht meistens. Zu Zwecken der Bildung und der Kunst ist die Verwendung geschützten Materials nämlich erlaubt. Dazu muss das Material allerdings verändert werden. Im Fall der auf Instagram geklauten "New Portraits" ersetzte Prince den Originaltext unter den Bildern durch eigene Kommentare. Unter den Schnappschuss einer nicht ganz so schlanken jungen Frau im engen Badeanzug schrieb er etwa: "Süß. Lass uns nächste Woche zusammenkommen." Ist das unwürdig? Ist Richard Prince sexistisch? Natürlich nicht. Prince zeigt hier genau das, was im Internet tagtäglich passiert, was in den Köpfen einiger Männer tatsächlich drin ist.