"RGB": Doku zeigt US-Richterin als Heldin der Jusitz

Bill Clinton nominierte Ruth Bader Ginsburg 1993 als zweite Frau für den Supreme Court – 60 Jahre war sie schon damals, heute 85. Aber gerade das demokratische Lager hofft darauf, Ginsburg könne länger im Amt bleiben als Donald Trump. Sonst dürfte der eine weitere konservative Stimme für ihr Amt vorschlagen und damit die politische Entwicklung nachhaltiger verändern als mit flüchtigen Tweets.

Eine Frage des Kragens

Sie hat einen Kragen aus schlichtem weißen Stoff, einen, der wie eine Krone daherkommt. Ruth Bader Ginsburg schmückt ihre schwarze Richterrobe Tag für Tag mit einem Kragen, eine ganze Kollektion hat sie davon. Ein kleines Stück Stoff, zugegeben, aber doch eine selbstbewusste Geste, die verrät, dass die Trägerin gar nicht daran denkt, sich im wallenden schwarzen Stoff den männlichen Kollegen und ihren Krawatten möglichst gleich zu machen. Die Geste passt zu der Arbeit dieser Juristin, zu Fällen aus den 70er-Jahren, die von ihrem Kampf für Gleichberechtigung erzählen: "Ich wusste, dass ich zu Männern sprach, die nicht wussten, dass es Diskriminierung aufgrund des Geschlechts gab und meine Aufgabe war es, sie vom Gegenteil zu überzeugen."

Hinter solchen starken Statements steckt unbändiger Ehrgeiz und vor allem: Fleiß, die genaue Lektüre von Gesetzestexten und Fachzeitschriften, das beharrliche Feilen an den eigenen Texten. Für das Kino ist eine fleißige Frau mit großer Brille nun wenig anziehend, und so muss sich jeder, der Ruth Bader Ginsburg auf die Leinwand bringt, fragen: wie? Mit welchen Bildern lässt sich eine Frau inszenieren, die ihr Scharfsinn bekannt machte, die Small Talk meidet und kaum Witze macht? Wer zu sehr auf schillernde Szenen setzt, verliert darüber die Protagonistin, wer sich zu sehr auf den Fleiß konzentriert, sein Publikum. Der Spagat zwischen den Extremen gelingt den Regisseurinnen Betsy West und Julie Cohen gut. Sie vermitteln mit vielen Interviews ein Gefühl für den schlaflosen Arbeitsalltag der Richterin und finden doch genug intime Bilder, um deren Esprit zu beweisen. Der Kleiderschrank mit den verschiedenen Krägen ist ein Beispiel, ein anderes das Bild von der schmächtigen Frau beim Trainieren im Fitnessraum mit großen Gewichten.

Hymne auf eine Richterin

Der Film tut gar nicht so, als wäre er an einem ausgewogenen Porträt interessiert. Er singt ganz offen eine Hymne auf Ruth Bader Ginsburg, auf die berüchtigte, die "Notorious RBG", wie sie mittlerweile genannt wird. Eine starke Stimme im Supreme Court seit Beginn der 90er-Jahre, aber eben auch: eine Ikone der Popkultur. Ihr Gesicht schmückt Tassen, Tattoos und Taschen, und auch die sozialen Medien lieben die zarte Richterin mit der klaren Haltung. Der Film fügt diesem Bild eine wichtige Figur hinzu: Ihren Mann, der mit ihr und für sie kämpfte und der offenbar darüber lachen konnte, in der Ehe mit der Juristin eine ungewöhnliche Rolle einzunehmen: "Meine Frau gibt mir keine Ratschläge zum Kochen, und ich gebe ihr keine Ratschläge zur Juristerei. Das funktioniert bisher ganz gut für uns beide."

An kritischen Fragen hat der Film wenig Interesse. Dass einige Demokraten gehofft hatten, Ginsburg könnte noch unter Obama abtreten und damit für eine demokratisch eingestellte Nachfolge sorgen, dass ihre offene Kritik an Trump selbst kritisiert wurde: All das nennt der Film, aber der Versuch einer Erklärung, einer Analyse bleibt aus. Warum eigentlich? Vielleicht, weil aktuell Hoffnungsträger gebraucht werden, positive Identifikationsfiguren, Superheldinnen und -helden auf der Tasse eben, die einem Mut machen und selbst nicht angreifbar sein dürfen, weil die liberale Gesellschaftsform, für die sie stehen und die sie stärken, so fragil erscheint. Das allein sagt schon viel über den Zustand dieser Gesellschaft.