Revue-Glück: Im Koks-Karussell durch "Berlin skandalös"

Menschen, die wie Kängurus tanzen, Affen und Bananen am Amazonas besingen, sich vom Karussell oder Sechs-Tage-Rennen mitreißen lassen, die ganze Nacht Taxi fahren oder telefonieren, die können ja eigentlich nicht ganz nüchtern sein. In den wilden Zwanzigern hatten zumindest die Bessergestellten daran aber auch gar kein Interesse, so Gil Mehmert, der eine furiose Berlin-Revue inszeniert hat: "Drogen haben natürlich eine Rolle gespielt, man war sehr frei und hat alles ausprobiert. Ich wollte so einen Nacht-Trip, ein Eindringen in die Nacht von Berlin bis zum Kater inszenieren. Und das ist ganz wichtig, diese Dramaturgie steht ja für acht Stunden wie für acht Jahre als Metapher und es gibt ja auch den großen Kater und die Frage, wie es weitergehen soll - aber irgendwie wird es schon weitergehen."

"Was haben die letzten 100 Jahre mit uns gemacht?"

Verkatert war mancher Berliner, vor allem jedoch Deutschland: Der Erste Weltkrieg war verloren, ganz gegen die Erwartung, denn wenige Monate vor dessen Ende hatte es noch nach einem großen Sieg ausgesehen. An die Vergangenheit wollte sich keiner mehr erinnern, eine Zukunft schien es auch nicht mehr zu geben, also blieb nur noch die Gegenwart, und die war in Berlin entsprechend "skandalös" und kam gänzlich ohne Regeln aus: "Ich wollte wirklich eine Geschichte über diese Zeit erzählen, wollte viel Zeit-Kolorit reinbringen und wollte vieles von dem zeigen, was die vergangenen 100 Jahre mit uns gemacht haben, was da passiert ist, und dass wir doch wieder an einem sehr ähnlichen Punkt stehen."