Revolver-Fred und Dynamit: Hans Ostwalds Berlin-Reportagen

Er zog mit Zuhältern durch die Nacht, streunte über den Strich im Berliner Tiergarten, wunderte sich über die derbe "Rechtsberatung" in Kaffeehaus-Kaschemmen, begleitete Obdachlose auf ihrem Abstieg in den "Bouillonkeller", "Revolver-Fred" und "Narben-Emil" beim Anpirschen bis zum Geldschrank und heftete sich thüringischen Harfenistinnen an die Fersen, bis er herausgefunden hatte, wo sie zum Tanz aufspielten. Hans Ostwald ließ wirklich keinen dunklen Winkel Berlins aus, und schuftete als Reporter derart emsig, dass seine Nerven zeitweise nicht mehr mitmachten.

Mietskasernen, Elend und neureicher Pomp

Ostwald war offenkundig fasziniert, ja förmlich gebannt von der Schattenseite der Berliner Konjunktur um 1900. Die einstmals recht langweilige und aufgeräumte preußische Hauptstadt mauserte sich im Rekordtempo zur Millionen-Metropole, die in jeder Beziehung mit Paris und Wien wetteiferte – allerdings ohne so ausgelassen wie Paris und so kulturbeflissen wie Wien zu sein. In Berlin dominierte die Industrie mit allen Begleiterscheinungen: Arbeiterproletariat, Mietskasernen, Elendsviertel, neureicher Pomp. Das alles fand ausführlich Erwähnung in den "Großstadt-Dokumenten", die Ostwald teils herausgab, teils selbst verfasste. Es geht darin um Homosexuelle und Prostituierte, um Banker und Beamte, Sportler und Lehrer, Verbrecher und Polizisten.