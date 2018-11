Revolution von 1918: Wenn Dichter zu Politikern werden

Alle vier Hauptakteure, die Sie untersuchen, sind Zugereiste - spielt das eine Rolle?

Eine große Rolle. Die Hetze von rechts, die schon Ende November beginnt, setzt genau da an. Diese Leute sind Schriftsteller und Landfremde! Das wird nie weiter begründet, es ist eher so ein Vorurteil, das einfach fortgeführt wird.

Der Vorwurf, der sich hinter solchen Labels verbirgt, ist auch ein Vorwurf der Realitätsferne. Ist das ganz falsch? Alle vier kommen mit sehr idealistischen Vorstellungen.

Träumer sind sie in dem Sinne, dass sie an ihre Überzeugungen glauben, daran, dass Veränderung möglich ist. Aber deswegen sind sie doch Politiker. Man muss da sehr aufpassen, dass man nicht Propaganda der Reaktion übernimmt. Damals nach der Niederschlagung 1919 wurden die Vokabeln ganz bewusst gesetzt: Schriftsteller, Phantasten, alles Humbug. Tatsächlich ging es um neue Ansätze wie das Frauenwahlrecht oder den Acht-Stunden-Tag, absolut kein Humbug, von heute aus gesehen. Oder zum Beispiel Erich Mühsam als „Kaffeehaus-Spartakist“. Eine Bezeichnung, die von dem konservativen bis rechten Fotografen Heinrich Hoffmann eingeführt wurde. Ja, Mühsam war oft im Kaffeehaus und hat im Kaffeehaus gearbeitet - trotzdem muss man aufpassen, welche Bilder, welche Assoziationen an so einem Begriff hängen.

Ist die Überschrift „Revolution der Dichter“ berechtigt oder vielleicht doch eher eine schöne Zuspitzung?

Das ist natürlich eine Zuspitzung, bei unserer Ausstellung auch deshalb, weil es eben eine Ausstellung im Literaturarchiv ist. Wir haben auch gleich im einleitenden Text versucht, das Bild zurechtzurücken. Es haben sehr viele Kräfte an dieser Revolution teilgenommen, eine der Gruppen ist die Schriftsteller. Übrigens auch sehr spannend, dass diese Gruppe durchaus nicht homogen ist. Obwohl sie ganz eng zusammengearbeitet haben, konnten sie sich bitterböse über ihre politischen Ansichten streiten.

Wie kann eine Ausstellung das alles greifbar machen?

Eine Ausstellung kann Schriftstücke zeigen, kann diese Flugblätter zeigen, die das sehr lebendig vermitteln, finde ich, man kann sich selbst vorstellen, man stünde auf der Straße und müsste sich informieren …. und wenn man eine Ausstellung über Schriftsteller macht, dann hat man natürlich auch das Glück, dass sie selbst anschaulich darüber berichtet haben.