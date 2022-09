"Return to Monkey Island": Computerspiel mit skurrilen Rätseln

1990. Ich sitze vor dem altweißen 386er Familien-PC und spiele "The Secret of Monkey Island". Dieses Game verzauberte damals Fans und Kritiker – und mich. Und meinen kleinen Bruder. Und sogar meine Mutter war dem Charme dieses bezaubernden Piraten-Klamauks erlegen und knobelte mit Leidenschaft an den abstrusen Rätseln des Spiels. Es ging um Lehrprüfungen für Piratengesellen, einen untoten und furchtbar gruseligen Kapitän, und natürlich die schöne und sehr wehrhafte Gouverneurstochter. Aber unser Liebling war der Held mit dem umwerfenden Namen: Guybrush Threepwood.

Obwohl Ron Gilbert das Entwicklerteam 1993 verlassen hatte, und mit ihm sein ungemein schräger Humor, gab es über die Jahrzehnte eine ganze Reihe "Monkey Island"-Fortsetzungen.

Monkey Island: Aberwitziges Abenteuer mit warmherzig gestalteten Figuren

Die Begeisterungsstürme der ersten drei Titel konnten aber leider nie wieder entfacht werden. Deshalb hielten es manche für einen Aprilscherz, als Gilbert am 1. April diesen Jahres ankündigte, dass bald eine von ihm mitentwickelte Fortsetzung auf den Markt käme. Aber diese Fortsetzung ist nun mit "The Return to Monkey Island" Wirklichkeit geworden.

Wieder stürzen wir uns in ein aberwitziges Abenteuer, mit sehr warmherzig gestalteten Figuren, äußerst pointenreichen Dialogen und immer wieder cleveren Bezügen zur echten Welt. Für "Return to Monkey Island" wurde der cartoonige Pixel-Stil der 90er-Jahre abgelöst durch eine Grafik, die eher an bewegliche, sehr expressive Papier-Scherenschnitte erinnert. Als im Juni ein Trailer einen ersten Eindruck dieses neuen Looks zeigte, brandete eine dermaßen hässliche Welle unsachlicher Kritik und persönlicher Beleidigungen gegen Ron Gilbert auf, dass dieser sich daraufhin aus den sozialen Medien zurückzog und nichts mehr über das neue Spiel verlauten ließ.

Die Beziehungen zwischen Fans und Spielentwicklern sind meist eng, aber – wie man sieht – leider oft ungesund. Und auch für diesen Shitstorm war die kleine, aber dafür um so gellender pöbelnde Szene der selbsterklärten "Core-Gamer" verantwortlich.

Leider nur englische Sprachausgabe

Die Sprachausgabe gibt es leider nur auf Englisch – mit hervorragenden Sprecherinnen und Sprechern –, aber die deutsche Untertitelung ist sehr gut gemacht. Mit Dialogen verbringt man zwar den Löwenanteil des Spiels, aber der andere, mindestens genau so wichtige Teil, sind die skurrilen Rätsel, die Guybrush lösen muss, etwa die spirituell aufgeladene Herstellung seines persönlichen Wischmops.

Früher, vor den Zeiten des Internets, konnten manche dieser kryptischen Puzzles uns in den Wahnsinn treiben, heute hat Guybrush ein Hinweis-Buch dabei, falls wir irgendwo nicht weiter wissen. Und was die Story angeht: Man muss keines der vorherigen Spiele gespielt haben, um dieses genießen zu können; und ein Genuss, sogar ein herzerfrischender ist "The Return to Monkey Island".

"Return to Monkey Island" ist erhältlich für PCs und die Nintendo Switch.