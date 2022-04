Rettungstaucher: Helden am Badesee

Egal wie tief, trüb oder dunkel die Gewässer sind, wenn Florian Welzel in den Taucheranzug schlüpft ist er in seinem Element. "Ich genieße das Tauchen", sagt der Mittvierziger, "es ist etwas wunderschönes in dieses andere Element einzutauchen, darin zu fliegen, dahinzugleiten. Sobald ich abtauche höre ich nichts, außer mein eigenes Atemgeräusch".

Florian Welzel ist Rettungstaucher bei der Wasserwacht Unterföhring, einer von neun Ortsgruppen im Raum München. Der Tauchgang ist körperlich anstrengend und kann auch mal gefährlich sein. Zwei Jahre lang dauert die Ausbildung zum Rettungstaucher. Im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen. Deshalb sind regelmäßige Übungstauchgänge vorgeschrieben - auch wie am Wochenende im Feringasee, bei fünf Grad Wassertemperatur.

Vermisste lebend finden: Wahrscheinlichkeit gering

Die Suche nach Vermissten kann für Rettungstaucher emotional belastend sein. "Wenn wir einen Vermissten im Wasser suchen, dann ist mir eigentlich klar, dass die Wahrscheinlichkeit ihn lebend zu finden, nicht hoch ist", sagt Florian Welzel. "Hinter jedem, den wir suchen, steht eine Familie. Die steht eventuell auch am Ufer. Da tun wir, was möglich ist."

Wenn eine Person in einem Gewässer vermisst wird, dann muss Florian Welzel überall abtauchen: unter Eis, bei Strömung, in die Tiefe oder in die Dunkelheit. Insgesamt fünf vermisste Personen hat er in seiner Zeit als Rettungstaucher geborgen. Wenn er auftaucht, übernehmen andere Rettungskräfte den meist toten Körper.

Florian Welzel versucht, seine Einsätze nicht ins Privatleben mitzunehmen. Manchmal bleiben ihm die Gesichter der Vermissten aber schon ein paar Tage im Kopf, nach ihrem Namen fragt er ganz bewusst nicht. "Ich schaue, dass ich möglichst wenig von ihnen mitkriege", erzählt Welzel. Denn er möchte seinen Job noch möglichst lange machen. "Irgendwann kann es sein, dass es einfach zu viel wird, aber noch kann ich damit gut umgehen."

Rettungstaucher: Einsatz nach der Strandparty

Seit über 20 Jahren ist Florian Welzel schon Rettungstaucher. In lauen Sommernächten weckt ihn nachts um 2 Uhr schon mal der Piepser, wenn Partygänger an einem See verschwunden sind - fast jedes Wochenende kommt das vor. "Das können Jugendliche nach einer Feier sein, es war aber auch schon mal ein älterer Herr, der abends noch schwimmen gegangen ist", erinnert sich Welzel.

Mit seinem Beruf als Buchhalter kann Florian Welzel das ehrenamtliche Engagement bei der Wasserwacht zeitlich gut vereinbaren. Der Austausch mit anderen Wasserwachtlern ist Florian Welzel besonders wichtig. Das hilft ihm, das Erlebte zu verarbeiten und weiterhin für die Menschen als Unterwasser-Retter da zu sein.