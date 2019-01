Retten 5.000 Modellautos das Kitzinger Stadtmuseum?

Stefanie Falkenstein steht im Museumsbau in der Kitzinger Landwehrstraße und sucht. Die Leiterin des Kitzinger Stadtmuseums sucht aus tausenden Modellautos und ebenso vielen kleinen Kartons die passenden Paare heraus. "Wir müssen jetzt wirklich für jedes Auto die passende Schachtel wiederfinden" - eine Mammutaufgabe, die Stefanie Falkenstein gerne angeht. Denn die kleinen Modellauto könnten dem gebeutelten Stadtmuseum zu frischem Wind verhelfen.

Stadtrat fordert neues Konzept für Kitzinger Stadtmuseum

Im September 2018 hat der Kitzinger Stadtrat das Museum vorübergehend geschlossen. Zu wenig zahlende Besucher, kaum Einnahmen. Bis Ende Januar muss Museumsleiterin Falkenstein nun ein neues Konzept vorlegen. Da kam die Schenkung aus dem Hause Schubert. Ein Jahr lang war der Mann von Birgit Schubert schwer krank. "Er wusste, dass er stirbt", so Birgit Schubert. "Und er wollte seine Sammlung in die richtigen Wege leiten, durch eine Schenkung an dieses Museum hier."

Modellautos und Kartons müssen sortiert werden

Und da stehen sie nun. Rund 5.000 kleine Modellautos. PKW, aber vor allem Lastwagen. Jeder für sich ist ein Zeitzeugnis für die Jahre des Wirtschaftswunders. Oder gelbe Postbusse aus den 1960er Jahren. Museumsleiterin Stefanie Falkenstein überlegt nun, wie diese Stücke präsentiert werden sollen und wie sie Besucher anlocken könnten. Erste Tests mit Schulklassen als Publikum verliefen positiv. Bleibt die Frage, ob die Modellautos ausreichen werden, um das Museum zu retten. Bei Kitzingens Bürgermeister Stefan Güntner ist eine gewisse Skepsis zu spüren.

"Wenn am Schluss diese Spielzeugautos Teil der Neukonzeption sind und dafür sorgen, dass im Jahr x-tausend Menschen mehr reinkommen als vorher, dann sollen mir die Spielzeugautos recht sein. Ich bin gespannt, ob das Erfolg hat oder nicht." Stefan Güntner (CSU), Bürgermeister Kitzingen