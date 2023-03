"Retrotopia": Sozialistisches Design in Berlin

Farbige Glasbrocken funkeln wie vulkanisches Gestein in den schwarzen Scheiben, die im dunklen Raum hängen. "Cosmic Fantasy" – die atemberaubende Weltraumfantasie des litauischen Glasmalers Algimantas Stoskus, um 1965 entstanden, wiegt fünfhundert Kilogramm und ist nach Jahrzehnten im Depot eine der großartigen Wiederentdeckungen dieser Ausstellung. Das Buntglas wurde traditionell für Kirchenfenster verwendet, sagt die litauische Kuratorin Karolina Jakaitė. Als die Kirchen zu Sowjetzeiten verschwanden, tauchte das Material im öffentlichen Raum auf. "Das farbige Glas hat Hoffnung gegeben. Kosmische Vorstellungen, Blicke in den Himmel sind für jeden wichtig, um über die Ewigkeit nachzudenken. Das Material kam den Träumen entgegen, die verstorbenen Verwandten wieder treffen zu können. All diese Visionen sind im Buntglas enthalten", so Jakaitė.

Ein Staubsauger mit dem Namen "Saturnas"

Die elf Kojen der spannungsgeladenen Ausstellung "Retrotopia" am Berliner Kulturforum präsentieren jeweils ein Designbeispiel aus dem öffentlichen und eines aus dem privaten Raum. Die private Utopie, so Karolina Jakaitė sarkastisch, bestand darin, einen funktionierenden Gebrauchsgegenstand zu besitzen. Traum vieler Haushalte war der "Saturnas" – ein Staubsauger, kugelrund wie ein Planet: "Er erzählt vom Mangel. Aber er erzählt auch von den kosmischen Visionen, denn er heißt Saturn. Er war inspiriert von der Raumfahrt. Man darf nicht reisen, man kann nur träumen und sich diese Räume vorstellen."

Design bot mehr Freiheiten als die Kunst

1960 nahm ein Satellit das erste Bild der Erde aus dem Weltraum auf. Die Kugel wurde die Form für die Zukunft. Den Künstlern bot die Gestaltung die Chance, sich über politische Beschränkungen hinweg zu setzen. Für Claudia Banz, Kuratorin am Berliner Kunstgewerbemuseum, war die überraschendste Entdeckung, "dass Design im Unterschied zur Bildenden Kunst den größeren Freiraum für freies Denken, für Kreativität und künstlerische Entfaltung ermöglichte. Und das finde ich das spannendste: nicht die Kunst bot den Freiraum, sondern Gestaltung, Design."

Die Regierungslounge im Flughafen von Bratislava, 1974 von Vojtech Vilhan und Ján Bahna entworfen, strahlte Eleganz, Luxus und Weltläufigkeit aus mit ihren Ledersesseln und cremeweißen Holzpaneelen. "Ich würde sagen, dass das Besondere an dieser Regierungslounge aus Bratislava gerade das Repräsentative ist, dass sich das Regime vor den internationalen Gästen als sehr progressiv präsentieren wollte", sagt Klára Prešnajderová, Kuratorin am Slowakischen Designzentrum in Bratislava. "Man hat wirklich die besten genommen, aber zugleich hatten die Designer und die Architekten mit Problemen der Zeit zu kämpfen, in denen das Land schon steckte, nach 1968, als die Normalisierung kam."