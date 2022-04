Restitutionsfall: Raubkunst im Museum der Uni Würzburg

Seit 1939 ist es in Würzburg, genauer im Universitätsmuseum: Ein um 1600 im süddeutschen Raum entstandenes Flügelaltärchen. Inzwischen besteht kein Zweifel mehr daran, dass es sich bei der damaligen Neuerwerbung um einen Fall unrechtmäßigen Entzugs jüdischen Eigentums handelt. Das teilt die Uni Würzburg in ihrem Online-Magazin mit. Das Altärchen gehörte der Würzburger Familie Seligsberger, die größtenteils zu Opfern der Shoah wurde.

Drei verschiedene Vorschläge für die Erben

Wie in vielen anderen Museen wird auch in den Sammlungen des Martin von Wagner Museums der Julius-Maximilians-Universität Würzburg nach Hinweisen auf widerrechtlich angeeigneten Kunstbesitz geforscht. Vor über zwei Jahren ist Nora Halfbrodt, Mitarbeiterin der Professur für Museologie, bei einem eher unscheinbaren Objekt in der Gemäldegalerie fündig geworden. Damals gelang es dann auch, die rechtmäßigen Erben zu ermitteln. Sie leben verstreut in Kanada, den USA und Israel.

Die Uni Würzburg war zu einer Restitution bereit und hat den Erben drei verschiedene Vorschläge gemacht, wie mit dem Altärchen umzugehen sei: es zurückzugeben, es abzukaufen oder es als Leihgabe im Museum zu belassen. Schließlich entschlossen sich die 16 lebenden Seligsberger-Nachfahren, dass das Werk als Dauerleihgabe an seinem jetzigen Ort bleiben darf.

Altar ist nicht mehr im Museumsbesitz

"Mit dem Vertragsabschluss im Januar 2022 ist der kleinformatige Altar nicht mehr in unserem Besitz", erläutert Professor Damian Dombrowski, Direktor der Neueren Abteilung des Martin von Wagner Museums, "doch die Eigentümer sind uns mit einer Großzügigkeit begegnet, die wir so nicht erwarten konnten. Dafür darf ihnen die ganze Universität sehr dankbar sein." Teil der Leihvereinbarung ist eine Schrifttafel, die im Museum jetzt über die Tragödie hinter dem Kunstwerk aufklärt. Dadurch erinnert das Altärchen an die Seligsbergers, die als Inhaber einer der größten Kunst- und Antiquitätenhandlungen in Deutschland stolze und engagierte Bürger Würzburgs waren.

Geschichte der Familie Seligsberger

1937 mussten die Geschwister Ernestine und Sigmund Seligsberger auf Anweisung der Reichskammer der Bildenden Künste ihr Geschäft aufgeben. Sigmund emigrierte in die Niederlande und wurde, wie seine Frau und sein Sohn, 1942 deportiert und umgebracht. Ein ehemaliger Mitarbeiter hatte laut Uni das Geschäft übernommen und das Altärchen an das Martin von Wagner Museum verkauft. "Das erlittene Unrecht und die grausamen Verbrechen, die an ihnen verübt wurden, prägen die Erinnerungen ihrer Nachkommen bis heute", schreibt Steve Wolff aus Toronto, der Sprecher der Erben. "Die schmerzvollen Erinnerungen waren wie schreckliche Schatten immer präsent."

Museumsbestand in Würzburg wird überprüft

Der Text der Tafel wurde in enger Abstimmung mit den Vertragspartnern entworfen. Das Museum fühlt sich von dieser Erfahrung angespornt, die Bestände des Universitätsmuseums auf weitere Restitutionsfälle zu überprüfen. Derzeit wird die Darstellung eines Alchimisten überprüft, der möglicherweise der Würzburger Freimaurerloge entwendet wurde. Sie war unter den Nazis enteignet worden.