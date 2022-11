"Rest in Pieces" - Reliquien-Kunst aus Strass

"In einer Kirche meine Objekte ausstellen, das war schon immer ein großer Traum von mir, denn hier entfalten sie ihre beste Wirkkraft." Susanne Stiegeler fühlt sich wohl im Kirchenraum, das ist schnell spürbar. Insgesamt dreizehn Objekte darf sie bis zum 19. November in der evangelischen St. Egidien-Kirche in der Sebalder Altstadt präsentieren.

Skelett in Strass

Auf dem Altar thront ein rotes Gummiherz, montiert auf einer goldfunkelnden Platte, eingerahmt von verschiedenfarbigen Glasperlen. Rechts vom Kirchenschiff weilt die "Heilige Eulalia" in einem gläsernen Schrein. Jedenfalls hat die Künstlerin das Objekt so genannt. Eulalia ist ein Kunststoffskelett in Lebensgröße, behangen mit funkelnden Ketten, bunten Steinen in den Augenhöhlen, einem ausgestopften, weißen Hermelin auf dem Schoss und Glitzerkugeln an den knochigen Füßen.

"Es geht nicht um Provokation, sondern um die magischen Wirkkräfte, die von solchen Objekten ausgehen können." Susanne Stiegeler, Künstlerin

Knochen aus dem Schulfundus

Auf die Frage, welche Objekte echte Knochen beinhalten, schmunzelt die Nürnbergerin geheimnisvoll. Das wolle sie am liebsten gar nicht verraten. Hier und da sei etwas Tierisches dabei, überwiegend, das erkenne auch jeder, seien die Objekte aber aus Kunststoff, Gummi oder ähnlichem Material.

"Ich bin oft auf Flohmärkten unterwegs, manches stammt auch aus dem Schulfundus." Susanne Stiegeler

Kirche als idealer Ausstellungsraum

Echt oder nicht echt, das sei aber gar nicht die entscheidende Frage. Wer wisse bei Reliquien generell schon mit Sicherheit, welcher Quelle sie entstammen. Im Vordergrund stünde die magische Aura, die sich beim Rezipienten einstellen könne. Das gelte im Idealfall auch für künstliche Ausstellungsstücke. In der Verbindung mit dem sakralen Kirchenraum funktioniere das ganz gut, wenn man sich darauf einlasse.

Experimentierfreudiger Pfarrer

Susanne Stiegelers Traum wahr gemacht hat Pfarrer Thomas Zeitler. Der Kirchenmann war sofort davon überzeugt, der Ausstellung in seiner Kirche Raum zu geben. Die Ausstellung beschäftige sich mit den Themen Tod, Vergänglichkeit, Botschaft von Gebeinen. Das seien kirchliche Themen, insofern seien die Objekte in seinem Gotteshaus am richtigen Ort. Als Provokation empfinde er das Ganze nicht.

"Provokativ und spannend ist hier vielleicht die Frage, ist das da ein echter Heilliger oder ist es ein Kunstobjekt!?" Thomas Zeitler, Pfarrer St. Egidien

Bei Touristen und Einheimischen jedenfalls stößt "Rest in Pieces" durchaus auf Interesse. Rucksack-Touristen suchen das Gespräch mit der Künstlerin, fotografieren insbesondere die großen Ganzkörper-Exponate. Anwohnerin Maria Mauser ist beeindruckt. Sie wollte eigentlich zur Kosmetikerin gehen, dann aber zog sie das Plakat vor der Kirche quasi magisch an bzw. in die Ausstellung. Toll sei das, auch handwerklich, was die Künstlerin da geschaffen habe. Ein kleiner magischer Moment ist das jedenfalls für Susanne Stiegeler, wenn ihre Kunst auf solch großes Interesse stößt.