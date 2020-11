Respekt ist schon mal gut: So klingen Trumps Tweets als Songs

"Einer meiner absoluten Lieblings-Tweets ist 'Niemand hat mehr Respekt vor Frauen als Donald Trump'", so Tom Woods: "Dieser Satz bittet geradezu darum, verändert zu werden. So setzte ich ihm 'Grab them by the pussy' als Kontrapunkt entgegen, eine der extrem frauenfeindlichen und vulgären Äußerungen Trumps aus einem Interview, das er 2005 in der Unterhaltungsshow 'Access Hollywood' gab. Ich fand, dass das Wort 'Respekt' auf diese Weise ziemlich elegant seine Bedeutung verändert." Unerwartete Aktualität bekommt der Song durch eine Wahlkampf-Rede Trumps am 13. Oktober in Johnstown, Pennsylvania, in der er die "Vorstadtfrauen" anflehte, sie sollten ihm einen "Gefallen" tun: "Würdet ihr mich bitte mögen?"

Trump auf der Flucht

Woods schrieb auch einen Kanon, "I use social media", in dem die "Zwanghaftigkeit" von Trumps Twitterverhalten thematisiert wird. Anders sei nicht zu erklären, warum der Präsident täglich morgens um fünf mit seinen Tweets loslege. Ein instrumentales "Zwischenspiel" widmete der Komponist dem Sonderermittler Robert Mueller, der untersuchte, ob Trump seine Politik gegenüber der Ukraine von persönlichen Gegenleistungen abhängig machte. Formell handelt es sich bei dem Intermezzo um eine "Fuge", wörtlich übersetzt eine "Flucht".