"Résistance": Neuer Schweighöfer-Film aus Kronach kommt ins Kino

"Résistance": 20 Minuten des Films spielen in Kronach

Etwa 20 Minuten des zweistündigen Films, in dem Matthias Schweighöfer den SS-Mann Klaus Barbie verkörpert, spielen in Kronach. Museumsleiter Alexander Süß sagte bei einem Pressetermin, man hoffe, dass Kronach auch in Zukunft als Kulisse für Filme oder Serien dienen könne.

Für Interessierte bietet die Tourist-Information am 23. Oktober eine Führung zu den Drehorten in Kronach an. Der Film "Résistance" wurde 2018 auch in Nürnberg und Fürth gedreht.