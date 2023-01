"Reserve": Ist der Hype um Prinz Harry berechtigt?

Seine ersten und vermutlich letzten Jahre als König hätte sich Charles III. sicher anders vorgestellt. Die nun veröffentlichte Autobiografie seines Sohnes Harry hat schon vor ihrem Erscheinen für Unruhe gesorgt. "Spare" ist der englische Titel des Buches. Etwa "Ersatz" oder eben "Reserve", wie der Titel auf Deutsch übersetzt worden ist. Nicht der Thronfolger, sondern eine Art Ersatz-Prinz der bedeutendsten modernen Monarchie.

Während die interfamiliären Karriereaussichten eher bescheiden sind, macht Harry als Medienfigur so schnell keiner etwas vor. Erst die Netflix-Doku "Harry&Meghan" und jetzt eine Autobiografie, die voller Enthüllungen über das britische Königshaus steckt. Er will seine Geschichte erzählen. Die Kontrolle über seine öffentliche Person zurückgewinnen. Und er sichert sich damit - auch nicht unwichtig - finanziell ab.

Der ungeliebte Sohn Harry

Harry beschreibt sich in seinem Buch als ungeliebter Sohn einer gefühlskalten Familie. Einer Familie, in der auf der Beerdigung des Großvaters Prinz Philip lieber über das Wetter geredet wird, als über Gefühle. Vater und Bruder, die in der Rolle der royalen Würdenträger auftraten, nicht als stützende Verwandte. Eine durchprofessionalisierte Familie, in deren reibungslosen Abläufen Harry sich immer mehr wie Sand im Getriebe vorkommt.

Das Verhältnis zu seinem Bruder beschreibt er als schwer beschädigt. Als er und Meghan beginnen, unbequem zu werden, sich mehr Freiheiten zu nehmen, flippt sein Bruder William aus. Er reißt ihn zu Boden, verletzt Harry. William und Kate seien es außerdem gewesen, die ihn 2005 dazu ermutigt hätten, eine Nazi-Uniform zu einem Maskenball zu tragen. Ein Fehler, den er bis heute bereue. Solche Informationen werfen kein gutes Licht auf den Nachfolger der Krone.

Prinz Harry über Alkohol, Drogen, Prügeleien

Aber der einst "Dirty Harry" genannte Monarchen-Spross spart sich selbst in seinem Buch "Reserve" bei den Enthüllungen nicht aus.

Zum Beispiel erzählt er, wie ihm bei einem Jagdwochenende Kokain angeboten worden sei. Der damals 17-Jährige hat die Droge genommen, – um sich "anders" zu fühlen, wie er sagt. "Ich war ein Siebzehnjähriger, der bereit war, fast alles auszuprobieren, was die vorher festgelegte Ordnung verändern würde". Er erzählt von Raufereien, bei denen er sich immer wieder blaue Flecken eingeheimst hätte, um "etwas zu spüren." Spricht immer wieder über exzessiven Alkohol- und Cannabiskonsum.

Ein Leben im goldenen Royals-Käfig

Das Leben als Windsor verlangte ihm offenbar viel ab, wie aus dem Buch hervorgeht. Funktionieren zu müssen, Rollen zu spielen, in allen von ihnen glänzen zu müssen. Die persönlichen Erinnerungen von Prinz Harry vermischen sich in "Reserve" mit den Schlagzeilen der Boulevardpresse. Auch seine Schullaufbahn ist alles andere als normal. Wenn er nicht aufpasst und nicht genau über das Leben Karls des III. Bescheid weiß, ist das für ihn als Schüler unangenehm. Für ihn als Prinzen aber ist es mehr als peinlich. Denn was für andere Schulstoff ist, ist für ihn seine Familiengeschichte.

Geschrieben hat Harry die Biografie zusammen mit seinem Ghostwriter J.R. Moehringer. Ein Pulitzerpreisträger mit besonders einfühlsamem Blick für sein Gegenüber, heißt es. Und so bekommen wir viele Einblicke in das Gefühlsleben Harrys.

Ein ganzes Kapitel haben die beiden Harrys Mutter Diana gewidmet. Der Frau, der Harry sich so nah fühlt: "Ich hasste die Dunkelheit. Auch Mummy hasste sie, das hatte sie mir erzählt. Das habe ich von ihr geerbt, dachte ich, zusammen mit ihrer Nase, ihren blauen Augen, ihrer Menschenliebe, ihrer Abneigung gegen Blasiertheit, Falschheit und alles Vornehme". "Dirty Harry" hin oder her: Die innige Liebe zu seiner Mutter weckt beim Lesen durchaus Sympathien.

Ein neues Leben mit Meghan

Auch ein Kapitel zur Liebesgeschichte zwischen Harry und Meghan wird nicht ausgespart. "Ich hatte sie auf zahllosen Fotos von Modeshootings gesehen und hier war sie nun leibhaftig, ohne Schnickschnack und Filter… und sogar noch schöner," heißt es etwa an einer Stelle.

Er spricht auch darüber, dass es nicht leicht war, Meghan seiner steifen Familie vorzustellen, die sich als Amerikanerin nicht immer an das königliche Protokoll hielt und insbesondere William mit ihren Umarmungen (statt des vorgeschriebenen Knickses) zu verwirren schien. Wie die Paparazzi und die Klatschpresse Meghan als Ziel ihrer Schmähkampagnen entdeckten. Und über das Trauma der erlittenen Fehlgeburt, für die er die Klatschpresse verantwortlich macht.

Wem schadet Harry mit den Enthüllungen?

Kann so ein Buch die Monarchie langfristig beschädigen? Es enthält durchaus ungemütliche Details. Man zieht beim Lesen auch stellenweise ernsthaft die charakterliche Eignung der beschriebenen Personen für das royale Amt infrage.

Doch ob es durch die royale Teflon-Schicht dringen wird, ist fraglich. Sein Buch ist weniger Zündstoff für Monarchiegegner, als ein kleiner Einblick in eine sonst verborgene Welt. Schon jetzt heißt es immer wieder, Harry habe sich mit seinen Enthüllungen eher selbst geschadet.

Prinz Harry: "Reserve". Aus dem Englischen von Stephan Kleiner, Katharina Martl, Johannes Sabinski, Anke Wagner-Wolff und Alexander Weber. Penguin Verlag