"Reservation Dogs": Serie über eine indigene Jugendgang

Das Leben in Reservaten für amerikanische Ureinwohner ist prekär. Armut und Arbeitslosigkeit sind allgegenwärtig, Alkohol und Drogen sind willkommene Realitätsfluchthelfer. Ein trister und deprimierender Alltag, immer mal wieder zu sehen in Nachrichten, Dokumentationen, Hollywooddramen. Aber ist das wirklich alles, was es zu sagen gibt?

Jugendgang im Reservat

Die Serie "Reservation Dogs" verfolgt einen fast schon revolutionär neuen Ansatz. In acht halbstündigen Folgen wird das Leben in einem Reservat in Oklahoma aus Sicht einer vierköpfigen Jugendgang gezeigt. Die sozialen Probleme werden nicht geschönt, sondern konterkariert – mit trockenem, teils absurdem Humor, der über Jahrhunderte gewachsene Stereotype ebenso auf die Schippe nimmt wie Gangsterklischees. Denn auch wenn die Hauptfiguren sich für indigene Wiedergänger von Tarantinos "Reservoir Dogs" halten – im Endeffekt sind sie nur popkulturell geprägte Schmalspurgangster, die oft mehr Glück als Verstand haben.

Die Kids klauen den Laster eines Supermarktlieferanten, riskieren aber, erwischt zu werden, weil eine Diskussion entbrennt, ob man sich nun anschnallen muss oder nicht. Weil sie nur den Wagen verkaufen können, aber nicht seine Ladung, ernähren sie sich tagelang von scharfen Chips und landen mit Magenschmerzen im chronisch überfüllten Reservats-Krankenhaus. Und wenn sie auf eine rivalisierende Gang treffen, gehen sie im gegnerischen Paintball-Beschuss so theatralisch nieder wie im Vietnamkriegklassiker "Platoon".

Liebevoll und authentisch

Humor kann ein Minenfeld sein, insbesondere, wenn er sich auf sozial benachteiligte Bevölkerungsschichten konzentriert. Dass der Tonfall in "Reservation Dogs" nie anstößig oder beleidigend, sondern immer liebevoll und authentisch bleibt, liegt an der Besetzung. Denn ob vor oder hinter der Kamera: Das Team der Serie setzt sich zum Großteil aus Native Americans zusammen. Also Leuten, die das Leben im Reservat bestens kennen und keine Angst haben, Grenzen zu überschreiten.

Im Interview mit dem US-Sender NPR erklärt Showrunner Sterlin Harjo: "Das Tolle an einem Team mit ausschließlich indigenen Drehbuchautoren ist: Wir hatten keine Angst. Hätten wir Autoren gehabt, die keine Ureinwohner sind, wären sie bestimmt nicht mitgegangen. Aber weil wir diese Erfahrungen selbst gemacht haben, gab es keine Grenzen für uns. Und wir hatten keine Angst, den Humor auf die Spitze zu treiben. Außerdem mussten wir niemandem erklären, wovon wir grad reden. Das macht die Serie deutlich besser."

Das so nahe liegende wie lang überfällige Konzept hat eine Serie hervorgebracht, die weit mehr ist als eine lustige Coming-of-Age-Geschichte für Streamer um die 20. Vordergründig handelt der Plot von einem stolpersteingespickten Traum vom besseren Leben. Die vier Hauptfiguren klauen nicht, weil sie charakterlich verdorben sind, sondern weil sie die Perspektivlosigkeit des Reservats hinter sich lassen wollen und auf einen Neuanfang in Kalifornien sparen. Ihre Alltagsabenteuer sind eng verwoben mit ihren Wurzeln und zeigen die Eigenheiten der Community.

Zwischen Rassismus und Mythologie

In jeder Folge geht es um Nebenaspekte wie den stillschweigenden Zusammenhalt schicksalsgeplagter Familien, mehr oder weniger offen gelebten Rassismus und vor allem um indigene Mythologie. Das kann eine Eule sein, deren Augen verpixelt werden, weil sie Unheil verkünden, oder ein reitender Geist in Federschmuck-Aufmachung, dessen Figur bewusst mit Stereotypen kokettiert und den Zuschauern wie auch dem selbsternannten Anführer der Jugendgang den Spiegel vorhält.

In gewisser Weise ist "Reservation Dogs" also die indigene Variante von "Atlanta": Eine Serie, in der direkt Betroffene die ewige Missrepräsentation ihrer Bevölkerungsgruppe mit Humor und entlarvender Ehrlichkeit bekämpfen. Das aber ohne Starpower, denn bis auf den im Hintergrund agierenden Co-Creator und Oscar-Preisträger Taika Waititi zählt niemand aus dem Team zur Hollywood-Prominenz. Bitte mehr davon.