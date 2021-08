Repression durch China: Künstler Kacey Wong flieht aus Hongkong

Er sei aus politischen Gründen ins Exil nach Taiwan gegangen, sagte Kacey Wong am Dienstag der Nachrichten-Website "Hong Kong Free Press". Er fühle sich durch das umstrittene Sicherheitsgesetz in seiner künstlerischen Freiheit eingeschränkt. Wong hat die Stadt bereits vor 17 Tagen verlassen, nun meldete er sich über Soziale Medien mit einer Abschiedsnachricht, nachdem er seine Corona-Quarantäne im taiwanesischen Taichung beendet hatte.

"Wir werden uns wiedersehen"

Auf Facebook veröffentlichte Wong ein Schwarzweiß-Video, in dem er das Lied "We'll Meet Again" von Vera Lynn singt. Wegzugehen sei nicht einfach, zu bleiben ebenfalls schwierig, schrieb er dazu. Sein Post ist als Brief an die Stadt Hongkong formuliert: "Wenn du diesen Brief bekommst, bin ich schon weg", heißt es da, und weiter: "Wir kennen und seit 51 Jahren, ich werde dich nicht vergessen". Wong hofft auf ein Wiedersehen. An seine Stadt formuliert der Künstler den Wunsch, sie möge weiter lächeln, "so wie du es immer tust" – bis die dunklen Wolken am Himmel vertrieben seien. Lächeln dürfte in diesem Fall aber kaum bedeuten, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, sondern eher, sich nicht besiegen zu lassen.