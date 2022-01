Renommiertes Klassikfestival: So wird der Kissinger Sommer 2022

Ein fürstlicher Saal zu einem festlichen Anlass: Im Max Littmann Saal, dem großen Konzertsaal des Regentenbaus, hat der neue Intendant Alexander Steinbeis das Programm für den Kissinger Sommer 2022 vorgestellt. Zur gleichen Zeit setzten die Verantwortlichen die komplett neu gestaltete Homepage des Festivals online.

Sir Simon Rattle begleitet Mezzosopranistin am Klavier

Das Thema beim diesjährigen Kissinger Sommer lautet: "Wien – Budapest – Prag – Bad Kissingen". Intendant Steinbeis will damit an die Anfänge und glanzvollen Zeiten der Kur in Bad Kissingen anknüpfen, als die Wiener Symphoniker in Bad Kissinger noch als Kurorchester gespielt haben. Die Tschechische Philharmonie aus Prag wird kommen und das Franz Liszt Kammerorchester aus Budapest spielt im Littmann Saal.

Steinbeis hat aber auch die renommiertesten Orchester der ARD-Anstalten eingeladen, wie das hr- und WDR-Sinfonieorchester sowie das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Die Mezzosopranistin Magdalena Kozená kommt mit einem kleinen Ensemble und wird von Star-Dirigent Sir Simon Rattle am Klavier begleitet.

Kostenlose Prelude-Konzerte in Bad Kissingen

Der neue Intendant Alexander Steinbeis will mit neuen Formaten ein jüngeres und breiteres Publikum erreichen. Til Brönner gibt mit seiner Band ein Open-Air-Konzert im Innenhof des Luitpoldbades und im Kurtheater läuft mit dem DJ Christian Löffler Live-Elektronik: Technosound trifft auf die Musik eines Streichquartetts.

Mit kostenlosen Prelude-Konzerten immer freitags und samstags um 18.00 Uhr bringt Steinbeis erstmals den Kissinger Sommer auch auf die öffentlichen Plätze der Stadt. So werden zum Beispiel ein Ensemble der Wiener Symphoniker am Sissi-Denkmal auf dem Altenberg hoch über Bad Kissingen spielen. Ein Höhepunkt, auf den sich auch Oberbürgermeister Dirk Vogel freut. Der Kissinger Sommer beginnt am 17. Juni und dauert bis zum 17. Juli.