René Pollesch wird Intendant der Berliner Volksbühne

Die Volksbühne – für Pollesch ein Heimspiel

Der 1962 im hessischen Friedberg geborene Pollesch hat von 2001 an unter der Intendanz von Frank Castorf viel an der Berliner Volksbühne auf die Beine gestellt: als Autor und Regisseur und Leiter des Praters, einer Nebenbühne der Volksbühne. Seine Stücke haben sprechende Namen wie "Heidi Hoh arbeitet hier nicht mehr","House for sale", "Liebe ist kälter als das Kapital" oder "Schmeiß Dein Ego weg", einige von ihnen wurden erst bei den Proben fertig. Pollesch ist ein Viel-Leser – vor allem von theoretischen, oft postmodernen Texten. Er verdichtet und sammelt und versammelt zudem, was er so auf der Straße, in Ratgebern und in den Medien aufschnappt und baut daraus sein "Weltverdichtungstheater" zusammen, das er selbst – wohl scherzhaft – auch "Snuff Comedy" nennt.

Als freier Regisseur inszeniert Pollesch an fast allen großen deutschsprachigen Bühnen, am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, am Stuttgarter Staatstheater und am Zürcher Schauspielhaus, am Deutschen Theater Berlin. Er ist in der Theaterszene so gefragt wie umstritten: Die eher konservative Fraktion lehnt das "postdramatische" Theater ab, für das Pollesch als einer der Hauptvertreter steht.

Die Volksbühne mit dem Räuberrad vor dem Gebäude ist eines des wichtigsten Theater Berlins. Unter Castorf hatte das Theater bei einigen Fans Kultstatus, andere wünschten sich dagegen eine Erneuerung. Im September 2017 hatte ein Künstlerkollektiv mit dem Titel "Staub zu Glitzer" das Haus mehrere Tage besetzt.