Rendezvous mit mir: Die Kunst allein zu sein

Sich selbst ein guter Freund zu sein, ist immer wieder eine Herausforderung. In dem Moment, in dem wir uns den eigenen Gefühlen stellen und nicht davonrennen, kommen wir mit uns in Kontakt. Natürlich braucht es dazu Mut und Neugier auf die Erfahrung mit sich selbst, meint Bärbel Wardetzki: "Gerade, wenn ich es nicht gewohnt bin zu sagen, ja, ich begebe mich jetzt mal in eine solche Situation und mache mal die Erfahrung, was passiert mit mir."