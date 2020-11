Klassiker der Erziehungsliteratur: Kinderarzt Remo Largo ist tot

Der Schweizer Kinderarzt, Erziehungsratgeber und Bestseller-Autor Remo Largo ist tot. Das melden mehrere Schweizer Medien.

Viele Eltern habe seine Bücher im Regal stehen: "Babyjahre" etwa, seinen Klassiker von 1993. Mit diesem Buch landete Remo Largo einen einzigartigen Erfolg – weit über den deutschsprachigen Raum hinaus. Selbst in China werden seine Werke gelesen. Der Grund dafür, so schreibt es die "Neue Zürcher Zeitung", sei einfach: "Die Botschaft ist beruhigend für die Eltern. Mein Kind ist auch dann normal, wenn es später läuft. Oder länger schreit. Oder sonst wie etwas anders ist als das Nachbarskind. Denn die Spannweite der kindlichen Entwicklung ist enorm."

"Zuwendung ist für Kinder so wichtig wie Nahrung"

Geborgenheit, Zuwendung – das sei etwas, das wir von Klein auf brauchen, Kinder bräuchten das genauso wie Nahrungsmittel, erklärte Remo Largo einmal in einem Interview: "Die meisten Menschen brauchen eigentlich vertraute Menschen, auf die sie sich verlassen können. Die ihnen Zuwendung geben, Nähe geben, Hilfestellungen, wenn sie in Not sind", war der Vater dreier Töchter überzeugt.

Remo Largo war der wohl bekannteste Kinderarzt der Schweiz, spezialisierte sich auf Entwicklungspädiatrie und erforschte in sogenannten "Longitudinalstudien" die Entwicklung Hunderter Kinder bis ins Erwachsenenalter. Seine Erkenntnisse verarbeitete er in Büchern, von denen viele Bestseller wurden. Sie hießen "Babyjahre", "Kinderjahre", "Schülerjahre", "Jugendjahre" oder "Glückliche Scheidungskinder". Gestern ist Remo Largo im Alter 76 Jahren gestorben.