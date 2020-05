Reliquienverehrung: Waldsassen und seine Heiligen

Die "Heiligen Leiber" in der Stiftsbasilika in Waldsassen sind frühe Christen aus den Katakomben Roms. Es könnten Märtyrer sein, auch wenn man von einigen man nicht einmal den Namen kennt. Ihre sterblichen Überreste wurden in der Barockzeit von Rom nach Waldsassen gebracht, seitdem gehören die "Heiligen Leiber" fest zum Ort. Sie waren immer Teil ihres Lebens, erinnert sich etwa die Erzieherin Monika Demmer, Waldsassenerin und fest im Leben stehend.

"Wenn ein Gewitter nahte, sagte die Großmutter, wir müssen an die Heiligen Leiber denken, die schützen uns." Monika Demmer, Waldsassenerin

Noch heute kommt es vor, dass Monika Demmer die Wetter-App vom Handy und den kindlich-barocken Glauben, in dem sie aufgewachsen ist, miteinander kombiniert. Und etwa dem Heiligen Maximus oder dem Heiligen Aflixi mehr vertraut als den Gesetzen der Meteorologie.

Reliquien erster, zweiter und dritter Klasse

Wörtlich übersetzt bedeutet Reliquie "Überbleibsel". Die Kirche unterscheidet drei Arten von Reliquien: Den Leichnam des Heiligen beziehungsweise Teile davon; Gegenstände, die der Heilige berührt haben soll, ein berühmtes Beispiel ist etwa das Turiner Grabtuch; und schließlich Gegenstände, die mit der Reliquie des Heiligen in Berührung gekommen sind. Vor allem im Barock haben sie eine große Rolle gespielt: Klöster bemühten sich um Reliquien, um die eigene Bedeutung zu unterstreichen. Je mehr Heilige man vorweisen konnte, desto wichtiger war man.

Heilige Leiber dienen auch dem finanziellen Wohl

So gesehen diente die Verehrung der Heiligen Leiber nicht nur der Frömmigkeit und dem Seelenheil, sondern auch dem finanziellen Wohl von Ort und Kloster, erklärt der Waldsassener Pfarrer Thomas Vogl. Inzwischen ist der Handel mit Reliquien in der katholischen Kirche streng verboten. Reliquien dürfen nicht angebetet werden, genauso wenig wie Heilige, denn gebetet wird allein zu Gott. Als Fürsprecher bei Gott gelten die Heiligen aber schon. "Es heißt, du sollst dir kein Bildnis machen", weiß auch Monika Demmer, "aber unser kleiner Glaube braucht immer wieder Zeitzeugen".

"Sind die echt?"

Für viele Menschen hat die Verehrung von Reliquien aber auch etwas Gestriges und Bizarres an sich. Manchen Besucher der Pfarrei Waldsassen etwa gruselt es. "Sind die echt?", möchten sie dann wissen, berichtet Pfarrer Thomas Vogl. Andere empfinden die Heiligen Leiber als makaber, fühlen sich abgestoßen und trauen sich nicht in ihre Nähe. "Das ist ein Phänomen unserer Zeit", so Pfarrer Vogl.

Nähe zum Heiligen und Vertraute

Für andere sind Reliquien eine Brücke. Sie vermitteln ihnen eine Nähe zu dem Heiligen, der dahinter steht und verbinden sie ganz konkret mit dem Heilsgeschehen. Als Vorbild und Hoffnungsgeber in einem bezeichnet Monika Demmer etwa die Heiligen Leiber von Waldsassen. Und als Vertraute, die immer schon da waren.