Religionssoziologe: Der Buddhismus hat eine archaische Seite

"Saug an meiner Zunge" hat der Dalai Lama zu einem Jungen auf der Bühne gesagt und ihn auf den Mund geküsst. Der Dalai Lama hat sich inzwischen entschuldigt: Es sei ein Scherz gewesen. Noch immer sorgt der Fall für erheblichen Aufruhr in den sozialen Netzwerken und Medien. Die Meinungen über den Fall gehen auseinander.

Im Westen, auch unter Buddhisten, sind die Reaktion vor allem Schock und Entrüstung. Exil-Tibeter hingegen, verteidigen den Dalai Lama, wie der Präsident der Regierung der im Exil lebenden Tieter, Penpa Tsering. Er sagte Reportern in Neu Delhi, dass es sich um "unschuldiges, großväterliches, liebevolles Benehmen" und einen "heiteren Streich" mit der Zunge handelte, wie unter anderem die "Hindustan Times" am Freitag berichtete. "Wer ist jetzt das Opfer? Der Junge beschwert sich nicht, seine Mutter beschwert sich nicht. Das Opfer hier ist seine Heiligkeit, der Dalai Lama", sagte Tsering. Er warf pro-chinesischen Quellen vor, das Video gezielt zu verbreiten, um dem Ruf des Dalai Lamas zu schaden.

Zungengruß: ein traditionelles Begrüßungsritual

Aber was steckt nun hinter der Aufforderung des Dalai Lamas an den kleinen Jungen, seine "Zunge zu lutschen"?

Die, die das Verhalten des Oberhaupts der tibetischen Buddhisten verteidigen, verweisen auf ein traditionelles Begrüßungsritual: Dabei legt man die Stirnen aneinander und streckt die Zunge heraus. Andere berichten von der tibetischen Redewendung "Iss meine Zunge". Das sei ein Satz, den ältere Menschen kleinen Kindern gegenüber sagen, nachdem sie ihnen eine Süßigkeiten aus ihrem eigenen Mund zu essen gegeben haben. Die Vermutung hier ist: Der Dalai Lama, der kein fließendes Englisch spricht, habe den Ausdruck falsch übersetzt.

"Kein böser Geist auf der Zunge"

Christian Ruch ist Historiker und Soziologe mit dem Schwerpunkt Religionssoziologe und als solcher Experte für Buddhismus und Tantrismus. Er sagt, ob Zunge "lutschen" ein Teil der tibetischen Kultur sei, wisse er nicht. Die Zunge rauszustrecken sei das allerdings schon: "Das ist ein altes tibetisches Symbol, um zu zeigen, dass kein böser Geist auf der Zunge und damit in der Sprache wohnt", so Ruch.

Die Situation könne man als eine Art "Clash of Civilisations" bezeichnen. Dass viele so geschockt reagieren, habe auch viel damit zu tun, "dass viele Menschen im Westen eigentlich eine völlig falsche Vorstellung vom tibetischen Buddhismus haben." Für viele sei der tibetische Buddhismus "gleichbedeutend mit Kalenderblattweisheiten des ewig lächelnden Dalai Lama".

Missbrauch durch spirituelle Meister

Dabei gab es Missbrauchsskandale nicht nur in der katholischen Kirche, sondern auch im Buddhismus. Der bekannteste Fall ist der um den Lehrer Sogyal Rinpoche, Gründer der Rigpa-Organisation, einer der bekanntesten tibetisch-buddhistischen Gruppen im Westen. Ex-Schüler bezichtigten ihn öffentlich des körperlichen und geistigen Missbrauchs. Der Dalai Lama hat Rinpoche zwar öffentlich gerügt, sich allerdings Jahre zuvor geweigert einen offenen Brief zu unterzeichnen, der den Missbrauch durch spirituelle Meister verurteilt.

Bekannt seien auch die zum Teil missbräuchlichen Beziehungen zwischen Schülerinnen und Lehrern. Christian Ruch sagt, eigentlich lebten Kleriker zölibatär. Es gebe aber die Möglichkeit, eine "geheime Gefährtin" zu haben, die dem Meister "im Interesse ihrer eigenen Erleuchtung" dient: "Da ist die ganze Lehrer-Schülerinnen Beziehung auf absolutem Gehorsam aufgebaut, und das fördert natürlich ganz stark die Gefahr des sexuellen Missbrauchs."

Anarchisch organisierter Buddhismus

Tenzin Peljor, Ratsmitglied der Deutschen Buddhistischen Union (DBU), kritisiert die unzureichend aufgeklärten Missbrauchsfälle im Buddhismus: "Es gibt noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Die katholische Kirche ist den Buddhisten voraus, genauso die evangelische Kirche. Wir hinken völlig hinterher. Das hat aber auch was damit zu tun, dass Buddhismus eher anarchisch organisiert ist. Jedes Kloster ist seine eigene Welt, es gibt wenig Übergeordnetes." In diesem Kontext sei der Vorfall "hoch unglücklich", so Peljor.

Gleichzeitig sei vielen im Westen die "archaische Seite" des tibetischen Buddhismus nicht bekannt, sagt der Religionssoziologe Christian Ruch: "Wir haben zum Beispiel Rituale, bei denen es darum geht, dass man sich mit Leichenteilen umgibt. Es gibt Rituale, wo es darum geht, dass man mit der Zunge gewisse Reinigungspraktiken ausführt." Rituale, bei denen man "ans Äußerste" gehe, um sein Ego zu überwinden und im buddhistischen Verständnis der Erleuchtung näher zu kommen. Man werde dem tibetischen Buddhismus nicht gerecht, wenn man ihn auf die "wohlfeilen Weisheiten des Dalai Lama" reduziere, sagt Christian Ruch: "Es ist eine sehr Archaische, von Aberglauben und naturreligiösen Elementen geprägte Kultur".

Mit Material von dpa.