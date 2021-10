Religions for Peace: Mit Glaube und Diplomatie zum Frieden

Religionsvertreter aus der ganzen Welt diskutieren seit heute am Bodensee mit jungen Aktivistinnen und Aktivisten über Glaube und Diplomatie. Zur Weltkonferenz der Religionsführer in Lindau werden nach Angaben der Veranstalter bis Donnerstag 150 Teilnehmer vor Ort erwartet. Weitere 700 Gäste sollen virtuell an der Veranstaltung teilnehmen.

Weltkonferenz der Religionsführer startet in Lindau

Das jährliche Treffen wird von Religions for Peace (RfP) initiiert, nach eigenen Angaben die weltweit größte interreligiöse Nichtregierungsorganisation. RfP setzt sich dafür ein, Religionsvertreter in Friedensverhandlungen miteinzubeziehen, um friedensstiftende Werte der Religionen in den Vordergrund zu rücken.

Sicherheit und Frieden - im humanitären und ökologischen Sinn - stehen im Mittelpunkt des diesjährigen Treffens, so die Generalsekretärin der Organisation Azza Karam im BR-Gespräch. Sie möchte Religionen zusammenbringen für einen Frieden, "der nicht nur Konflikte beendet, sondern auch die menschliche Würde schützt", sagte sie im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

Käßmann: Keine Gewalt im Namen von Religionen

Bei der Eröffnung der Konferenz betonte die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) Margot Käßmann, dass Religionen immer wieder zu Unrecht als Begründung für Gewalt, Konflikte und Kriege herhalten müssten. Es sei an der Zeit, diese angebliche Legitimierung endlich zu beenden. Es sei ein wichtiger Schritt, "der Welt mitzuteilen", dass im Namen von Religionen und Glaubenstraditionen "keine Gewalt ausgeübt werden darf", betonte Käßmann.

Die frühere Hannoversche Landesbischöfin beklagte, dass der interreligiöse Dialog noch immer vor allem "ein Dialog von Menschen in Ämtern und nicht so sehr mit der Jugend" ist. Man müsse "die Jugend hier stärker mit reinbringen". Bei der diesjährigen Konferenz sollen deshalb nach Angaben der Veranstalter Gespräche zwischen den Generationen zu den Themen Frieden und Sicherheit sowie Umweltschutz und humanitäre Arbeit im Mittelpunkt stehen.

Jugend stärker beim Thema Klimawandel einbinden

Renz Christian Argao, Koordinator des Internationalen Jugend Kommittees von RfP, kritisierte, dass die großen Herausforderungen der kommenden Zeit - wie der Klimawandel - in besonderem Maße die jungen Menschen träfen, Entscheidungen dazu aber von Politikern der älteren Generation getroffen würden. Er forderte, die Jugend dürfe "nicht als minderwertig" bei Gesprächen und Verhandlungen angesehen werden, sondern man müsse auf Augenhöhe miteinander diskutieren.

Klima entscheidender Punkt bei Frieden und Sicherheit

Der Klimawandel sei ein entscheidender Punkt in Sachen Frieden und Sicherheit auf der Welt, hob der Vorsitzende der Stiftung Friedensdialog der Weltreligionen und Zivilgesellschaft Wolfgang Schürer in seinem Eröffnungsstatement hervor. Demut - ein wichtiges Element jeder Religion - könne zu einem guten Dialog beitragen, bei dem alle Seiten etwas lernen könnten. Er betonte, dass gerade die größere Einbindung von "Frauen ein Anlass zur Hoffnung" sei. Frauen brächten einen anderen Blick und eine andere Herangehensweise mit und seien zudem frei von "Machismo".