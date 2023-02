Religion und Humor: Wie böse darf Satire sein?

Man kann sich als Karikaturist dem Thema Religion und Glauben leichtfüßig nähern. Freche Fragen stellen, wie Gott wohl aussieht oder wie er denn so drauf ist. Aus Dieter Hanitzschs Feder wird Religion zum Greifen nahe und dadurch menschlich. Er findet: "Religionen haben alle einen zutiefst menschlichen Kern. Das hat Humor auch. Humor hat dann Grenzen, wenn er geschmacklos ist und vor allen Dingen, wenn er schlecht ist. So wie Tucholsky es sagte: 'Satire darf alles - wenn sie gut ist'".

Kaum ein kirchlicher Würdenträger, den Dieter Hanitzsch nicht schon mit der Feder aufgespießt hätte - scharf und pointiert, aber nie bösartig. Er, der selbst keiner Religion angehört, zieht für sich selbst eine rote Linie: "Ich werde mich in gar keinem Fall über Menschen, die glauben, lustig machen. Also darüber, dass sie an Gott, Allah, Buddha oder was immer glauben. Das mache ich in keinem Fall."

Humor als Fundamentalismus-Prävention?

Der Theologe und Philosoph Andreas Weiß vom Katholischen Bildungswerk Salzburg ist ein gläubiger Mensch. Er hat das Buch "Ausgelacht?! Glaube und die Grenzen des Humors" geschrieben. Für ihn gibt es keinen Grund, religiöse oder auch anti-religiöse Witze zu ernst zu nehmen. "Es gibt in der medialen Welt eigentlich nur sehr wenige Witze über meine christliche Religion, die mich persönlich verletzen. Mein Glaube und die Glaubensinhalte an sich, die sind auch im alltäglichen Leben so vielen Erschütterungen und Hinterfragungen ausgesetzt, dass ich damit umgehen kann."

Allerdings sollte die katholische Kirche selbstkritischer sein, so die Meinung des Theologen: "Oftmals will man sich nicht eingestehen, dass man blinde Flecken oder wunde Punkte in der eigenen Weltsicht hat." Gerade dort, wo satirische Fragestellungen ausgeklammert und ins Tabu gerückt würden, finde sich ein Zeichen, dass etwas aufgearbeitet gehört. "Am Grad der Humorlosigkeit oder der Unfähigkeit, über sich selbst zu lachen, erkennt man nicht selten fundamentalisierende Tendenzen im Glauben."

Papst Franziskus: "Klugheit ist die Tugend, die unsere Beziehungen regelt"

Einen Angriff auf ihre Religion sahen Islamisten 2015 bei den Mohammed-Karikaturen in einer Ausgabe des französischen Satire-Magazins Charlie Hebdo. Ihre Antwort war ein Terroranschlag auf die Redaktion. Zwölf Menschen starben, unter ihnen etliche Karikaturisten. Die Attentäter fühlten sich von der Art provoziert, wie ihr Prophet dargestellt wurde.

Wenige Tage nach dem Attentat auf Charlie Hebdo sagte Papst Franziskus: "Meinungsfreiheit muss auf menschliche Gegebenheiten Rücksicht nehmen, deshalb muss man klug sein. Gewalt ist nicht gut, ist immer schlecht. Da sind wir uns einig, aber lasst uns im täglichen Leben innehalten. Wir sind Menschen, wir riskieren, andere zu provozieren."

Theologe Andreas Weiß ist da anderer Meinung. "Der Schluss von Papst Franziskus, den halte ich persönlich für zu kurz gegriffen. Die Meinungsfreiheit ist in unserer Gesellschaft eines der höchsten Güter, die wir haben, ein Gut, das wir auch in Konfliktsituationen, in Konfrontationen nicht angreifen dürfen."

Die Redaktion von Charlie Hebdo fand für die nächste Ausgabe nach dem Attentat ihre eigene Bildsprache, mit dem Anschlag umzugehen und zugleich den Islam vor diesem mörderischen Fundamentalismus in Schutz zu nehmen: Die Titelseite zeigte einen weinenden Mohammed mit dem Schild "Je suis Charlie". Das Heft war binnen Minuten vergriffen.